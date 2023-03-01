Кремль отреагировал на сообщение Украины об атаках дронами по территории РФ

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заверил, что украинские силы не атакуют территории Российской Федерации. На сообщение украинского чиновника отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Министерство обороны РФ обвинило Украину в атаках дронами по территории России, которые были совершены в начале недели. Советник Офиса президент отреагировал на такие заявления россиян и сообщил в соцсетях и о том, что Украина ведет оборону на войну.

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"Украина не наносит ударов по территории Российской Федерации. Это аксиома", — написал в Twitter Подоляк.

Также Михаил Подоляк назвал, что, вероятно, это российские внутренние силы наносят атаки, из-за паники и процессов распада в России. На сообщение украинского чиновника отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы ему не верим", — прокомментировал заявление Михаила Подоляка российский чиновник о том, что Украина не наносит удары по территории России беспилотниками.

С начала недели в России было зафиксировано несколько атак дронами, в том числе вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, где закрыли воздушное пространство на несколько часов, а также в Краснодарском крае – там горела нефтяная база в городе Туапсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин признал потери сотрудников ФСБ РФ в Украине, которые должны были проводить спецоперации в стране.

Также "Комментарии" писали, что россиянка села в такси к украинке в столице Австрии и заявила, что водитель такси был агрессивным.