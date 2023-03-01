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Кремль отреагировал на сообщение Украины об атаках дронами по территории РФ

Представитель Кремля ответил на уведомление украинского чиновника об атаках беспилотниками по России.

сегодня, 13:47
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Автор:

Slava Kot

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заверил, что украинские силы не атакуют территории Российской Федерации. На сообщение украинского чиновника отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кремль отреагировал на сообщение Украины об атаках дронами по территории РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Министерство обороны РФ обвинило Украину в атаках дронами по территории России, которые были совершены в начале недели. Советник Офиса президент отреагировал на такие заявления россиян и сообщил в соцсетях и о том, что Украина ведет оборону на войну.


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"Украина не наносит ударов по территории Российской Федерации. Это аксиома", — написал в Twitter Подоляк.

Также Михаил Подоляк назвал, что, вероятно, это российские внутренние силы наносят атаки, из-за паники и процессов распада в России. На сообщение украинского чиновника отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы ему не верим", — прокомментировал заявление Михаила Подоляка российский чиновник о том, что Украина не наносит удары по территории России беспилотниками.

С начала недели в России было зафиксировано несколько атак дронами, в том числе вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, где закрыли воздушное пространство на несколько часов, а также в Краснодарском крае – там горела нефтяная база в городе Туапсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин признал потери сотрудников ФСБ РФ в Украине, которые должны были проводить спецоперации в стране.

Также "Комментарии" писали, что россиянка села в такси к украинке в столице Австрии и заявила, что водитель такси был агрессивным.



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Источник: https://t.me/rian_ru/195712
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Обсуждения

дом

сегодня, 14:03

посмотрите на морду лица,етого писюкова--кончита ,алкаш.


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