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Посол России отреагировал на отправку танков Challenger 2 в Украину

Российский дипломат отреагировал на решение Великобритании отправить танки Challenger 2. Россиянин пригрозил, что такие действия усугубит эскалацию конфликта.

сегодня, 16:52
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Автор:

Slava Kot

Посол России в Великобритании Андрей Келин подверг критике решение британского правительства отправить в Украину танки Challenger 2. Россиянин утверждает, что такие действия британцев могут спровоцировать эскалацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Посол России отреагировал на отправку танков Challenger 2 в Украину

Посол России Андрей Келин. Фото с открытых источников

После нескольких недель переговоров и заявлений британское правительство официально приняло решение о новом пакете военной помощи для Украины. В анонсированный пакет поддержки попали артиллерийские установки АС-90, бронетранспортеры FV432 Bulldog, беспилотники, снаряды, ракетные комплексы Starstreak, а также непобедимые танки Challenger 2.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал и количество британских танков – один эскадрон, то есть 14 единиц военной техники. На подобные действия британского правительства отреагировал посол России Андрей Келин. Российский дипломат пригрозил союзникам Украины эскалацией.

"Англичане объявили, что будут поставлять танки. С военной точки зрения я не могу это квалифицировать, это должны делать специалисты, но с политической точки зрения это, безусловно, эскалация. Танк – это наступательное оружие, до сих пор все говорили, что Украине нужно дать такое оружие, чтобы она защищалась", — говорит Андрей Келин.

Во время объявления пакет военной помощи Бен Уоллес заверил, что решение британцев отправить танки является выверенным ответом на российскую агрессию в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на решение поставлять западные танки в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что российское посольство противоречит собственной пропаганде.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/18/russia-ukraine-war-live-pressure-mounts-on-germany-to-send-tanks-chancellor-scholz-due-to-speak-in-davos#top-of-blog
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