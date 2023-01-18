Посол России отреагировал на отправку танков Challenger 2 в Украину

Посол России в Великобритании Андрей Келин подверг критике решение британского правительства отправить в Украину танки Challenger 2. Россиянин утверждает, что такие действия британцев могут спровоцировать эскалацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Посол России Андрей Келин. Фото с открытых источников

После нескольких недель переговоров и заявлений британское правительство официально приняло решение о новом пакете военной помощи для Украины. В анонсированный пакет поддержки попали артиллерийские установки АС-90, бронетранспортеры FV432 Bulldog, беспилотники, снаряды, ракетные комплексы Starstreak, а также непобедимые танки Challenger 2.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал и количество британских танков – один эскадрон, то есть 14 единиц военной техники. На подобные действия британского правительства отреагировал посол России Андрей Келин. Российский дипломат пригрозил союзникам Украины эскалацией.

"Англичане объявили, что будут поставлять танки. С военной точки зрения я не могу это квалифицировать, это должны делать специалисты, но с политической точки зрения это, безусловно, эскалация. Танк – это наступательное оружие, до сих пор все говорили, что Украине нужно дать такое оружие, чтобы она защищалась", — говорит Андрей Келин.

Во время объявления пакет военной помощи Бен Уоллес заверил, что решение британцев отправить танки является выверенным ответом на российскую агрессию в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на решение поставлять западные танки в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что российское посольство противоречит собственной пропаганде.





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