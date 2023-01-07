Польша готовится передать современные танки Leopard 2 в Украину

Правительство Польши рассматривает просьбу Украины прислать ей свои танки Leopard 2. Руководитель Польского института международных отношений (PISM) Славомир Дембский считает, что поставки западных танков – только вопрос времени. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Wall Street Journal.

Немецкий танк Leopard 2, находящийся на вооружении в Польше. Фото из открытых источников

По данным WS, Польша имеет более 240 немецких танков Leopard 2 в различных модификациях, и они гораздо лучше бронированы и защищены от противотанковых ракет, чем машины, которые поставили США, Германия или Франции накануне.

Как сообщил глава PISM Славомир Дембски, Польша планирует избавиться от всех, но темпы их передачи зависят от темпов поставок приобретенных Польшей танков из Южной Кореи и США.

"Вопрос не в том, если, а в том, когда", – сказал Дембски.

7 января состоялась встреча с представителями СМИ на 1-й базе транспортной авиации в Варшаве, где премьер-министр Матеуш Моравецкий во время совместной конференции с министром обороны Мариушем Блащаком ответили на несколько важных вопросов по поставкам оружия для Украины, включая вопрос о передаче Украина танков Leopard 2.

"Вместе с господином президентом мы ведем переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту трудную современную технику. Это все, что я могу сказать. Переговоры ведутся", — сказал Матеуш Моравецкий и добавил, "я думаю, мы можем узнать больше об этом в ближайшие дни".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину поехали танки AMX-10RC, БМП Marder и Bradley. Кроме того, какое оружие ожидает Украина в будущем.

Также "Комментарии" писали о том, какое еще оружие просит президент Украины у Германии.

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