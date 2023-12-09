Почему уступаем на информационном фронте: как изменить ситуацию

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Кравцев Сергей
На фоне снижения поддержки Украины со стороны Запада, пробуксовок с выделением помощи, наметилась еще одна неприятная тенденция. А именно – западные медиа всё чаще публикуют материалы о том, что Путин сейчас выглядит способным победить. Как по причине нерешительности со стороны союзников Украины, так и по причине якобы имеющегося конфликта между высшим политическим и военным руководством нашей страны. Об этом писал The Economist, подобный материал вышел в Bloomberg. А канадское издание The Globe and Mail отмечает, что власти Украины изменили отношение к западным СМИ на 180 градусов, высказывая недовольство тем, как они освещает события в нашей стране. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на информационном фронте, а также – как исправить ситуацию.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:
Это – непростая задача, отмечает эксперт. Подчеркивая, что телемарафон "Единые новости" ее точно не решает.
По его мнению, нужны серьезные смены в информационной политике Украины.
1. Принцип отсутствия "кумовства" для основных органов власти, особенно связанных с силовыми структурами. И спикеры – не исключительно от ОП.
2. Заявления и действия должны быть более взвешенными и адекватными.
3. Украине следует понять, что нам никто ничего не должен. Исходя из этого и выстраивать информационную политику.
4. Нужны более активные и адекватные пресс-туры, что позволит эффективнее доносить информацию за рубеж.
5. Следует использовать такой инструмент как демонстрация войны через судьбу того или иного человека.
Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко поделился мнением касательно провала коммуникационной (информационной) политики Украины на примере США.
Беда в том, продолжает Сергей Дойко со ссылкой на слова Юрия Ванетика, что в США практически нет украинского лобби. И это – информационный провал нашей страны.
Украина, уверен Сергей Дойко, должна меняться сама, а не ждать толчков извне. Меняться и в смысле реальных реформ, и в смысле адекватной информационной политики – с задействованием максимального числа рычагов влияния, как та же диаспора. Ставка на глас исключительно с Банковой, как показало время, себя не оправдывает.
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