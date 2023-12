Почему уступаем на информационном фронте: как изменить ситуацию

На фоне снижения поддержки Украины со стороны Запада, пробуксовок с выделением помощи, наметилась еще одна неприятная тенденция. А именно – западные медиа всё чаще публикуют материалы о том, что Путин сейчас выглядит способным победить. Как по причине нерешительности со стороны союзников Украины, так и по причине якобы имеющегося конфликта между высшим политическим и военным руководством нашей страны. Об этом писал The Economist, подобный материал вышел в Bloomberg. А канадское издание The Globe and Mail отмечает, что власти Украины изменили отношение к западным СМИ на 180 градусов, высказывая недовольство тем, как они освещает события в нашей стране. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на информационном фронте, а также – как исправить ситуацию.

Нужны кардинальные перемены в информационной политике

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Следует понимать, что мы ведем войну на непривычном для себя уровне. Первая и Вторая мировые войны не требовали от украинской власти некой информационной политики, потому что тогда не было независимой Украины. Сейчас – иные условия. И тут следует решать ряд задач. С одной стороны, заручится вниманием западных (и не только) медиа. С другой – говорить о том, что нам нужно, в той тональности, что нам необходима, с теми людьми, которые способны услышать и донеси украинские месседжи".

Это – непростая задача, отмечает эксперт. Подчеркивая, что телемарафон "Единые новости" ее точно не решает.

"Как и то, что советник Офиса президента Михаил Подоляк комментирует практически все вопросы. Это не играет нам на руку", – уверен Евгений Магда.

По его мнению, нужны серьезные смены в информационной политике Украины.

1. Принцип отсутствия "кумовства" для основных органов власти, особенно связанных с силовыми структурами. И спикеры – не исключительно от ОП.

2. Заявления и действия должны быть более взвешенными и адекватными.

3. Украине следует понять, что нам никто ничего не должен. Исходя из этого и выстраивать информационную политику.

4. Нужны более активные и адекватные пресс-туры, что позволит эффективнее доносить информацию за рубеж.

5. Следует использовать такой инструмент как демонстрация войны через судьбу того или иного человека.

В США практически нет украинского лобби

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко поделился мнением касательно провала коммуникационной (информационной) политики Украины на примере США.

"В Штатах сейчас, действительно, превалирует мнение о необходимости снижать поддержку Украину и направлять усилия на некие договоренности, а средства – на решение внутриамериканских проблем (включая укрепление границы с Мексикой). Такая тема становится превалирующей и во многих медиа, – отмечает эксперт. – При этом, как рассказал мне адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик, около полувека являющийся гражданином США, никто не говорит, что надо договариваться на условиях РФ. Он акцентировал, что в Штатах на данный момент существует два четких направления. Первое — за то, что следует прекращать боевые действия, пытаясь додавить потом РФ санкциям. Аргументы – идет, по сути, истребление украинской нации, у россиян ресурсов больше, американские налогоплательщики не должны тратить огромные средства на эту войну. Мол, следует заморозить ситуацию, а там видно будет. Второе направление – воевать до победы над Россией. Но этот лагерь становится всё меньше".

Беда в том, продолжает Сергей Дойко со ссылкой на слова Юрия Ванетика, что в США практически нет украинского лобби. И это – информационный провал нашей страны.

"В итоге ситуация в Украине, включая военную, освещается далеко не в том ключе, как следовало бы, – подчеркивает эксперт. – Тема коррупции украинцев превалирует над темой военной преступлений россиян, к нашему руководству начали относиться с сарказмом, особенно на фоне глупостей, которые периодически выдают представители партии власти".

Украина, уверен Сергей Дойко, должна меняться сама, а не ждать толчков извне. Меняться и в смысле реальных реформ, и в смысле адекватной информационной политики – с задействованием максимального числа рычагов влияния, как та же диаспора. Ставка на глас исключительно с Банковой, как показало время, себя не оправдывает.

