Почему снова раскачивают тему переговоров Украины и РФ – чего боится Кремль

В Госдепе США отреагировали на "миротворческие" порывы президентов Франции и Бразилии, а также некоторых республиканцев, пытающихся усадить Киев и Москву за стол переговоров. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател подчеркивает, что в ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, потому что первая стремится стереть границы второй, а вторая пытается защитить свою жизнь. О чём говорит "миротворческий хоровод" последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Любой мирный процесс должен опираться на ту концепцию, которая уже выработана в Киеве

По мнению эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, активизация всякого рода "миротворцев" говорит о том, что запахло финальной стадией войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

это – позиция, направленная не на поддержку Украины и справедливое завершение войны, а на формирование имиджа КНР как крупного геополитического игрока. То есть, Пекин пытается включиться в мировую политику. Показать, что он тоже влияет на глобальные процессы, связанные с международной безопасностью. Тем самым КНР пытается поднять себя на уровень США". "Соответственно, ряд крупных геополитических игроков пытается "застолбить" некую свою позицию, чтобы в будущем, когда война будет завершена, каким-то образом "прилепиться" к этому процессу. Показать, что они принимали какое-то участие в урегулировании, – поясняет эксперт. – У каждого тут – свои цели. К примеру, для Китая с его мирным планом

Алексей Кущ не имеет сомнений, что Китай будет артикулировать любую тематику, где замешены Штаты. И формировать некую "альтернативную позицию" (как сейчас, когда Пекин пытается усадить Киев и Москву за стол переговоров, а Вашингтон дает понять, что время еще не пришло).

"Делается это КНР не для того, чтобы реализовать эту самую "альтернативную позицию", а исключительно с целью противопоставить себя США. Этакая наработка глобального геополитического имиджа среди союзников Китая", – поясняет эксперт.

Что касается Франции, то она, по мнению Алексея Куща, всегда занимала "антиамериканистскую" позицию. Сказывались старые имперские амбиции и не только. Так что, акцентирует он, "миротворчество" в исполнении Макрона – попытка перехватить инициативу во внутриевропейской политике, уверен эксперт. Прежде всего – у Германии (всё более радикализирующейся в отношении к РФ), а также Польши, ряда других стран, всё более начинающих играть роль в формировании европейской политики. Просто попытка показать, что и Париж может формировать собственную повестку мирного урегулирования (хоть в очень китайской манере).

"Ну, с Бразилией – там всё понятно. Всё те же антиамериканские настроения, подыгрывание Китаю и так далее", – подчеркивает Алексей Кущ.

Он напоминает, что Украина занимала и занимает четкую позицию, которую сформировал президент Зеленский в виде "формулы мира".

"Этот план направлен на обеспечение территориальной целостности и получение Украиной гарантий безопасности. Так называемый "Киевский план безопасности" может быть принят до вступления нашей страны в НАТО. Нам нужно (что и делает украинское руководство) всячески демонстрировать, что все, продуцируемые за рубежом "мирные планы", не имеют ценности, т.к. не учитывают мнение Украины, – отмечает эксперт. – А без Украины говорить об Украине – нельзя. Любой мирный процесс должен опираться на ту концепцию, которая уже выработана в Киеве и, кстати, поддержана Генассамблеей ООН ".

Кремль боится, что Украина, отвоевав даже часть своих территорий, громя армию агрессора, даст толчок мощнейшей дестабилизации внутри России

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

"РФ не остается ничего другого, кроме как привлекать свои последние резервы, в которые она вкладывала деньги, время, медийные ресурсы, инвестируя в западный истеблишмент. А теперь части этих "консервов" приходится элементарно "вскрывать". Показывать, кто из зарубежных лидеров вскормлен кремлевскими нефтедолларами. Понятно, что предвыборная кампания того же Макрона (выборы во Франции прошли в 2022-м) не может похвалиться прозрачностью в финансовом плане. Это же касается президента Бразилии, некоторых других лидеров, ряда американцев-республиканцев".

По мнению эксперта, всё происходящее демонстрирует, что власть РФ – боится.

"Она боится нашего наступления. Боится, что Украина, отвоевав даже не все, а часть своих территорий, громя армию агрессора, даст толчок мощнейшей дестабилизации внутри России. Ведь народ там всё чаще задается вопросами – нужно ли продолжать эту войну, нужна ли она была вообще? Ранее неизвестные россиянам населенные пункты Украины обходятся им в огромное число жертв. Экономические проблемы нарастают, геополитически РФ ослабела на десятилетия, если не навсегда. И Кремль, на фоне таких "успехов", неимоверно боится, – акцентирует Николай Мельник. – И в преддверии украинского контрнаступления просто вынужден привлекать всех своих явных и тайных политических союзников, пытаясь убедить Украину и ее партнеров сесть за стол переговоров с агрессором. Надеюсь, ничего у России не получится. А раз ее власти так боятся нашего наступления – значит, мы всё делаем правильно".

Читайте также на портале "Комментарии" — перспективы членства Украины в НАТО: о чем говорят заявления Столтенберга.



