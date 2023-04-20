СМИ узнали, кого хочет привлечь Макрон к переговорам по войне в Украине

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Кравцев Сергей
Намерения президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай к переговорам Украины и России не поддерживают некоторые европейские партнеры. Это может угрожать единству союзников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
Издание отмечает, визит Макрона в Китай и его попытки привлечь Си Цзиньпина к дипломатическому урегулированию войны раскритиковали некоторые союзники. Некоторые партнеры считают такую попытку преждевременной и опасаются, что это может подорвать европейское единство. Стратегия Макрона предполагает, что Украина и Россия сядут за стол переговоров уже этим летом. По логике французского лидера, Китай выступит одним из посредников. Для этого советник по внешней политике Макрона будет сотрудничать с советником Си Цзиньпина.
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Глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон поставил под сомнение вероятное посредничество Китая в войне России против Украины.
Другие союзники также выразили скептицизм по отношению к Китаю, поскольку тот заявил о "безграничной дружбе" с Россией.
"Bloomberg" также приводит слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который отметил, что Украина не пойдет на компромиссы, а мирный план не должен быть способом капитуляции.
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