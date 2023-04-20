logo

BTC/USD

28859.65

ETH/USD

1952.71

LTC/USD

91.17

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ узнали, кого хочет привлечь Макрон к переговорам по войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, кого хочет привлечь Макрон к переговорам по войне в Украине

Макрон заинтересовался тем, чтобы привлечь Китай к переговорам по войне, это угрожает единству

сегодня, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Намерения президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай к переговорам Украины и России не поддерживают некоторые европейские партнеры. Это может угрожать единству союзников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

СМИ узнали, кого хочет привлечь Макрон к переговорам по войне в Украине

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Издание отмечает, визит Макрона в Китай и его попытки привлечь Си Цзиньпина к дипломатическому урегулированию войны раскритиковали некоторые союзники. Некоторые партнеры считают такую попытку преждевременной и опасаются, что это может подорвать европейское единство. Стратегия Макрона предполагает, что Украина и Россия сядут за стол переговоров уже этим летом. По логике французского лидера, Китай выступит одним из посредников. Для этого советник по внешней политике Макрона будет сотрудничать с советником Си Цзиньпина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон поставил под сомнение вероятное посредничество Китая в войне России против Украины.

"Макрон имеет дело именно с тем, с чем не должен иметь дело западный лидер. Откуда он берет тот факт, что Китаю можно доверять как честному посреднику в сложившейся ситуации?" — отметил эстонский политик.

Другие союзники также выразили скептицизм по отношению к Китаю, поскольку тот заявил о "безграничной дружбе" с Россией.

"Bloomberg" также приводит слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который отметил, что Украина не пойдет на компромиссы, а мирный план не должен быть способом капитуляции.

"Можно выдвигать любые мирные инициативы, но в основе всего этого лежит главное — вывод российских войск. Если это положение включено, то это можно считать серьезным планом", — подчеркнул Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — как понимать заявление Минобороны о старте контрнаступления – почему истерят россияне. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-19/macron-s-diplomatic-push-on-ukraine-threatens-unity-allies-warn?srnd=premium-europe
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!