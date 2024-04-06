Почему Россия и Китай стремятся запустить переговоры по Украине: как реагировать

Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили на этой неделе внимание, что путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров активизировали информационные операции, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад бояться ("самосдерживаться"). С очередными туманными разговорами о переговорах зачастил в последнее время Китай, увеличивший, по данным США, в последнее время помощь России. С чем связан и к чему может привести новый всплеск "миротворческой" риторики со стороны страны-агрессора и ее союзника в лице КНР? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

России нужно время для восстановления сил

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает следующим образом:

При этом для США именно КНР остается основным противником. Потому Штаты будут жестко акцентировать на том, что Китай помогает России, покупая ее нефть и газ, что-то поставляя запрещенное. Ну, а Пекин, понятно, утверждает, что ничего подсканкционного стране-агрессору не поставляет. Хоть часть дронов, комплектующие для них точно появляются у РФ благодаря КНР. К тому же, сомневаюсь, что та же Северная Корея без одобрения Китая могла бы что-то поставлять России". "Конечно, Китай и Россия пытаются склонить Украину и Запад к переговорам. Причем, для РФ это вопрос, скорее даже, выживания ее армии. А для Китая – вопрос его экономических интересов

Что касается активизации миротворческой риторики, это говорит о том, что РФ нуждается в передышке, считает эксперт.

Она обращает внимание, что даже в российской прессе, куда, в лучшем случае, попадает информация об одном погибшем солдате, насчитали 50 тысяч погибших. То есть, реальные цифры как минимум 150 тысяч. А учитывая, что на одного погибшего приходится примерно трое раненых, то получается, что 450 тысяч раненых. Итого — 600 тысяч вышедших из строя. При том, что цифры, скорее всего, приуменьшены.

"Так что – да, России нужно время для восстановления сил, она жаждет переговоров. Надеется, что прекращение боевых действий позволит снять часть санкций. Последнее, кстати, весьма интересно Китаю, потому и он активизировал миротворческий кейс", – акцентирует Татьяна Попова.

У нее нет сомнений, что Кремль продолжит действовать в подобном ключе. В том числе, используя в своих информационных операциях разговоры с представителями других государств, перекручивая их, как было с беседой министров обороны Франции и РФ. Подчеркивая, что обсуждались переговоры. Которые, на самом деле, не обсуждали.

Эксперт резюмирует: РФ продолжит говорить о переговорах, пытаясь подтолкнуть к ним Запад и Украину, а Китай будет настаивать на снятии санкций.

"Получится ли у них что-то – сложно сказать. Но до того, как у нас появится западная авиация и западные дальнобойной ракеты, до того, как мы их используем и поймем эффект, вряд ли мы будем готовым к переговорам", – прогнозирует Татьяна Попова.

Надо снова и снова говорить, что войну начала Москва

Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает, что после недавнего турне Специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя по треугольнику Киев-Москва-Страсбург с миссией продвижения т. н. "китайского мирного плана", мы услышали от пресс-секретаря МИД Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь упоминания российской агрессии против Украины как "украинского кризиса". Вдобавок прозвучала фраза, что в ней (кризисе) "не может быть победителей и проигравших".

По мнению эксперта, встречи в двусторонних форматах, особенно по линии Пекин-Москва, повлияли на изменение терминологии.

"Дефиниция "украинский кризис" неприемлема для характеристики российско-украинской войны, Украина не является ни причиной, ни источником для кризисных явлений в интернациональных отношениях. Реальной ситуации больше отвечало бы понятие "российский кризис", ведь именно путинский режим превратил свою страну в источник нестабильности и угроз", – подчеркивает Светлана Кушнир.

Она считает, что сейчас наш МИД и посол Украины в Китае господин Рябикин должны донести тезис, что в войне с Россией Украина не соревнуется за лавры победителя, что для миллионов украинцев, страдающих российским террором, самое главное исключительно безопасность и справедливость. Однако кремлевский режим не готов к переговорам об этих базовых потребностях.

"Все движения по восстановлению стабильного мира невозможны, если будет продолжена тактика попустительства агрессии и разговоров об отчуждении Украиной суверенных территорий, принятие факта оккупации этих территорий, как приобретение статуса их российских. Надо снова и снова говорить, и напоминать, что войну начала Москва – и именно Москва может в любой момент ее завершить, просто выведя оккупационные войска из Украины и вернувшись к выполнению норм международного права", – поясняет эксперт.

В Гааге, продолжает она, на днях 44 государства подписали политическую декларацию "Восстановление справедливости для Украины", выразив готовность совместно работать над созданием Специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины.

"Страны приветствовали создание в 2023 году Международного центра по привлечение к ответственности за преступление агрессии против Украины (ICPA) при Евроюсте. Страны-подписанты осуждают продолжающуюся агрессию России против Украины как вопиющее нарушение международного правопорядка. Они напоминают о решении суда ООН еще от 16 марта 2022 года, которым РФ обязали прекратить боевые действия – и приветствуют открытие Международного реестра убытков в результате агрессии РФ против Украины (RD4U), который 2 апреля начал принимать заявки. Поэтому говорить следует, прежде всего, о наказании российских военных преступников, о расплате РФ за войну, о выводе оккупационных войск с украинской территории, а не насиловать терминологию, чтобы выгородить агрессора и принудить Украину к капитуляции", – констатирует Светлана Кушнир.

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