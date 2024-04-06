Почему Россия и Китай стремятся запустить переговоры по Украине: как реагировать

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Кравцев Сергей
Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили на этой неделе внимание, что путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров активизировали информационные операции, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад бояться ("самосдерживаться"). С очередными туманными разговорами о переговорах зачастил в последнее время Китай, увеличивший, по данным США, в последнее время помощь России. С чем связан и к чему может привести новый всплеск "миротворческой" риторики со стороны страны-агрессора и ее союзника в лице КНР? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает следующим образом:
Что касается активизации миротворческой риторики, это говорит о том, что РФ нуждается в передышке, считает эксперт.
Она обращает внимание, что даже в российской прессе, куда, в лучшем случае, попадает информация об одном погибшем солдате, насчитали 50 тысяч погибших. То есть, реальные цифры как минимум 150 тысяч. А учитывая, что на одного погибшего приходится примерно трое раненых, то получается, что 450 тысяч раненых. Итого — 600 тысяч вышедших из строя. При том, что цифры, скорее всего, приуменьшены.
У нее нет сомнений, что Кремль продолжит действовать в подобном ключе. В том числе, используя в своих информационных операциях разговоры с представителями других государств, перекручивая их, как было с беседой министров обороны Франции и РФ. Подчеркивая, что обсуждались переговоры. Которые, на самом деле, не обсуждали.
Эксперт резюмирует: РФ продолжит говорить о переговорах, пытаясь подтолкнуть к ним Запад и Украину, а Китай будет настаивать на снятии санкций.
Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает, что после недавнего турне Специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя по треугольнику Киев-Москва-Страсбург с миссией продвижения т. н. "китайского мирного плана", мы услышали от пресс-секретаря МИД Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь упоминания российской агрессии против Украины как "украинского кризиса". Вдобавок прозвучала фраза, что в ней (кризисе) "не может быть победителей и проигравших".
По мнению эксперта, встречи в двусторонних форматах, особенно по линии Пекин-Москва, повлияли на изменение терминологии.
Она считает, что сейчас наш МИД и посол Украины в Китае господин Рябикин должны донести тезис, что в войне с Россией Украина не соревнуется за лавры победителя, что для миллионов украинцев, страдающих российским террором, самое главное исключительно безопасность и справедливость. Однако кремлевский режим не готов к переговорам об этих базовых потребностях.
В Гааге, продолжает она, на днях 44 государства подписали политическую декларацию "Восстановление справедливости для Украины", выразив готовность совместно работать над созданием Специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины.
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