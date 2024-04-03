Трибунал для РФ: готов ли мир поддержать Украину и привлечь агрессора к ответственности

В Гааге (Нидерланды) 44 страны (из 57, принявших участие в конференции "Восстановление справедливости для Украины") поддержали создание трибунала для РФ за преступления против нашей державы. Причем до начала конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос создания Специального трибунала по преступлению агрессии России является единственным, в котором не достигнут практический прогресс. Какие выводы можно сделать по итогам конференции? Реально ли привлечь РФ к ответственности на международном уровне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Трибунал для Путина. Фото из открытых источников

Наказание для РФ неизбежно

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что и эта декларация, и движение в сторону создания Международного трибунала над РФ, безусловно, важны.

"Хотелось бы, чтоб трибунал был создан при какой-то международной организации типа ООН. Но поскольку россияне имеют там право "вето", это нереалистичный сценарий. Потому мы идем путем заключения двухсторонних соглашений с разными странами, неких договоренностей, к которым потом смогут присоединиться все желающие. И, чем больше стран присоединится к намерению создания трибунала над РФ на международном уровне, тем сложнее будет стране-агрессору в будущем избежать этого самого трибунала", – отмечает эксперт.

По его мнению, 44 страны-подписанта (США, Япония, Канада, Великобритания, ЕС) на данный момент – весьма хороший результат. То есть, они согласны принимать участие в создании такого трибунала и выполнении его решений.

"Уверен, что продолжение следует, – говорит Игорь Петренко. – Украина активно действует в данном направлении. И МИД, и Офис президента, и Генпрокуратура, которая тесно сотрудничает с Международным уголовным судом (МУС). Для нас вопрос справедливого мира важен, как и привлечение к ответственности тех, кто развязал войну и совершал агрессию. Привлечь РФ к ответственности на международном уровне – реально, но это потребует немало времени и усилий. Однако наказание неизбежно".

Некоторые так называемые партнеры Украины являются таковыми лишь ситуативно

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отмечает:

"То, что не все, присутствовавшие на конференции страны, поддержали создание Международного трибунала над РФ, в очередной раз говорит, что некоторые т.н. партнеры Украины, являются таковыми лишь ситуативно. И в первую очередь ставят во главу угла собственные экономические интересы. Ведь экономики ряда стран, так или иначе, зависят от поставок энергоносителей, других ресурсов из России".

Скорее всего, пока озвучиваемые демократические традиции, принципы, не станут повсеместно применяться на практике, ожидать реального наказания страны-агрессора не приходится, считает эксперт.

Он акцентирует, что наличие тех, кто не поддерживает демократические принципы, считаясь при этом правовыми, демократическими государствами, бьет и по Украине, и в целом по международному праву и глобальной системе безопасности.

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