Трибунал для РФ: готов ли мир поддержать Украину и привлечь агрессора к ответственности

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Кравцев Сергей
В Гааге (Нидерланды) 44 страны (из 57, принявших участие в конференции "Восстановление справедливости для Украины") поддержали создание трибунала для РФ за преступления против нашей державы. Причем до начала конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос создания Специального трибунала по преступлению агрессии России является единственным, в котором не достигнут практический прогресс. Какие выводы можно сделать по итогам конференции? Реально ли привлечь РФ к ответственности на международном уровне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Трибунал для Путина. Фото из открытых источников
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что и эта декларация, и движение в сторону создания Международного трибунала над РФ, безусловно, важны.
По его мнению, 44 страны-подписанта (США, Япония, Канада, Великобритания, ЕС) на данный момент – весьма хороший результат. То есть, они согласны принимать участие в создании такого трибунала и выполнении его решений.
Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отмечает:
Скорее всего, пока озвучиваемые демократические традиции, принципы, не станут повсеместно применяться на практике, ожидать реального наказания страны-агрессора не приходится, считает эксперт.
Он акцентирует, что наличие тех, кто не поддерживает демократические принципы, считаясь при этом правовыми, демократическими государствами, бьет и по Украине, и в целом по международному праву и глобальной системе безопасности.
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