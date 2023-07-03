Почему распад РФ неизбежен – как понимать острожное поведение Запада

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов спрогнозировал распад РФ на ряд республик. Это же пророчит лидер "Клуба рассерженных патриотов", террорист Игорь Стрелков-Гиркин, один из лидеров т.н. "русской весны" на Донбассе, участник захвата Славянска и Донецка. Как оцениваете данные заявления и перспективы распада РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Распад РФ. Фото: из открытых источников

Основной вопрос, когда именно начнется цепная реакция в РФ – и где

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина предполагает, что развал Российской Федерации – один из самых вероятных сценариев ее будущего. Вопрос только, отмечает она, в короткой, средней или долгой перспективе.

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"Но вектор уже проложен. И этому есть несколько причин", – считает эксперт.

Причина первая – ассиметричное территориальное устройство.

"Россия – это федерация, состоящая из 82 территориальных образований с разным статусом. Это республики, краи, области, автономные округа и так далее. Асимметричность в территориальном устройстве – это разный объём полномочий у местной власти и извечная грызня, кто главнее и самостоятельнее. Для примера, США и Германия – это федерации с симметричным государственным устройством, все имеют одинаковый статус, полномочия, ответственность, все равны. Это позволяет избежать выделения каких-то отдельных территорий внутри страны в "особенные". К асимметричности территориального устройства в РФ нужно добавить асимметричность движения финансовых потоков. Богатый процветающий центр и нищие регионы – не самый лучший повод для разговоров о справедливости и сглаживания конфликтов. Именно несправедливость и дискриминация всегда были причинами революций и гражданских войн", – акцентирует Анна Малкина.

Вторая причина – очень разнообразный этнический состав РФ при наличии особенного выделения титульной нации — русских.

"Каждый этнос имеет давние корни, свои традиции, культуру, язык, письменность и многое другое. Этносы уникальны и, несмотря на длительную политику русификации, они сохраняют свою самобытность. В этом и заключается особенность этносов, – поясняет эксперт. – Право народов на самоопределение – один из основных принципов международного права. И он был сформулирован не спроста. Это базовое, внутренне заложенное стремление этноса к независимости, которая обеспечивает его сохранение. Такое стремление заложено во всех этносах, проживающих в РФ. И это – бомба с часовым механизмом, которая может взорваться в любой момент, в любом месте и вызвать цепную реакцию".

Причина третья — слабеющая империя.

и причина тому – героическое сопротивление Украины, у которой получилось. Украина смогла показать всему миру и самой РФ, что возможно не только сопротивление, но и победа. Что в Кремле "король голый". Что система слаба, власть некомпетентна и труслива. И это станет основой для действия в отдельных регионах, которые устанут терпеть кабалу и захотят выбрать самостоятельный путь". "Любая империя сохраняется до тех пор, пока она сильна и непобедима, когда авторитет власти не ставится под сомнение, когда даже мысли о противостоянии власти вызывают страх и ужас, – отмечает Анна Малкина. – В России сейчас ситуация иная

Основной вопрос, по мнению эксперта, когда именно начнется цепная реакция – и где.

"Самый очевидный ответ – это Чечня, которая имеет горький опыт борьбы за независимость и не забыла обиды. Но могут быть и неочевидные варианты, связанные с появлением сильного лидера", – констатирует политолог.

Что в США, что в Европе хотят прекращения войны и нормализации ситуации, но не ищут при этом вариант развала РФ

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

"Нам бы, конечно, очень хотелось видеть распад России, потому что подобные процессы автоматически остановят войну против Украины. Ведь вопрос будет стоять уже о том, как остановить гражданскую войну в РФ. Но я бы не делала на это ставку в близкой перспективе. Потому что позиция того же Запада препятствует или делает этот процесс не настолько быстрым, как хотелось бы Украине".

По мнению аналитика, те же заявления со стороны США, что они никак не причастны к мятежу Пригожина, говорят о том, что руководство Белого дома не хотят, чтобы в Кремле считали, будто возможные внутренние проблемы в РФ могут стать причиной неких внешний воздействий.

"На Западе опасаются, что при распаде РФ ее ядерный арсенал окажется в руках откровенных безумцев и террористов. И в этом смысле готовы терпеть откровенно шантажистские ядерные заявления тех же Медведева, Патрушева и прочих причастных к нынешней власти. Надеясь, что Кремль дальше заявлений не пойдет. А вот в случае хаотизации – кто знает, в чьих руках окажутся ядерные кнопки", – поясняет Олеся Яхно.

В этом смысле, продолжает она, на Западе риск милитаристской России, продолжения ее войны против Украины, к нашему сожалению, считают меньшим злом, чем развал страны-агрессора с непредсказуемыми последствиями.

а также на многочисленные заявления украинской власти и разведки о риске подрыва оккупированной Запорожской АЭС Потому нам так медленно и осторожно предоставляют дальнобойные ракеты, всячески подчеркивая, что их нельзя использовать для ударов по международно признанной территории РФ", – акцентирует аналитик. "Потому видим такую удивительно осторожную реакцию наших партнеров на экоцид в виде подрыва россиянами Каховской ГЭС

Из публичных заявлений, обращает она внимание, становится понятно, что у Запада до сих пор нет единого мнения по поводу того, может ли Украина возвращать Крым военным путем. Что уж говорить о гипотетическом развале самой РФ.

"Что в США, что в Европе хотят прекращения войны и нормализации ситуации, но не ищут при этом вариант развала РФ, – считает Олеся Яхно. – Исходя из этого, Запад предпочитает делать ставку на военное усиление Украины, на постоянное ослабление России (в том числе экономически), на возможную смену путинского режима (не исключено, что посредством определенных кампаний, которые будут обострять конфликты) — с появлением альтернативы или запроса на альтернативу внутри РФ. С моей точки зрения, Запад не цепляется за единство России. Но хочет понимать, что если та будет разваливаться, если какие-то республики захотят независимости — чтобы это был контролируемый, а не хаотичный и непредсказуемый процесс. И что он не приведет к тому, что к примеру, Китай существенно усилится из-за такого развала РФ, ряд новообразованных самостоятельных республик будут находиться в постоянных войнах, непонятно кто и как будет контролировать ядерное оружие".

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