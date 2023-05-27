Почему Кремль спешит с псевдовыборами в оккупации – почему это даже на руку Украине

Российские оккупанты и местные коллаборанты сообщили о старте "предварительных выборов" на временно аннексированных Донбассе и Херсонщине. В воскресенье это шоу в рамках намеченных на сентябрь всероссийских выборов в разные органы власти, намерены запустить и во временно оккупированной части Запорожской области. О чем говорят подобные действия захватчиков? Могут ли они сыграть против самой РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Псевдовыборы России. Фото: из открытых источников

Благодаря псевдовыборам можно выявить явных коллаборантов, которые поддерживают российскую власть, помогая ей организовывать эти "выборы"

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

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"Подобные действия однозначно говорят о классической российской попытке легализации власти на оккупированных территориях. Попытке придать захвату, аннексии некие юридические основания. На самом деле, весь мир (за редкими исключениями откровенных вассалов РФ или подобных диктаторских режимов), и мы это видели по заявлениям членов Совбеза ООН, подавляющего большинства Генассамблеи ООН, не признаёт ни аннексии Крыма, ни т.н. "ДНР", "ЛНР", ни вписывание в российскую конституцию Запорожской и Херсонской областей как якобы принадлежащих РФ. Не признаёт прочие квази-образования, типа Абхазии и Южной Осетии, которые Кремль пытается как-то легализовать. Подавляющее большинство государств не признаёт и не признАет насильственное изменение территориальных границ – ни Грузии, ни Украины".

По мнению эксперта, псевдовыборы, которые запускают россияне на временно оккупированных территориях, могут сыграть даже на руку Украине. Так, поясняет он, можно выявить явных коллаборантов, которые поддерживают российскую власть, помогая ей организовывать эти "выборы".

Как показала история части деоккупированных территорий Харьковской области, Херсонской области, напоминает Ростислав Кравец, Россия приходит вовсе не навсегда, как она уверяет. И приходится в итоге либо бежать, либо нести ответственность по украинскому законодательству.

"Уверен, вскоре так будет на всех временно оккупированных территориях, какие бы избирательные шапито там не устраивали, – подчеркивает эксперт. – Ведь видны уже процессы распада в самой РФ, усиливающаяся борьба элит, выступления против путинского режима с оружием в руках ".

Ростислав Кравец резюмирует: подобные российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины – на руку именно нашей стране. Как во внутриполитических процессах (помогают выявить, персонифицировать всех государственных изменников), так и во внешнеполитических (демонстрация очередных противоправных действия РФ вызывает еще большее неприятие политики этой страны-агрессора во всём мире).

Такие псевдовыборы – просто попытка дополнительной легитимизации оккупационных властей

Политический эксперт Богдан Мирошников считает, что оккупанты могут сколько угодно проводить типа выборов. Все цивилизованные страны понимают, что это процесс абсолютно нелегитимный, игра исключительно на внутреннего потребителя. В том числе в преддверии нашего контрнаступления.

"Оккупанты чувствуют, что мы уже близко к этому подходим. И пытаются как-то продемонстрировать, что "всё в порядке, всё под контролем". По факту же, все "выборы" и "референдумы" на временно оккупированных территориях проведут Силы обороны, деоккупируя их", – уверен эксперт.

Возможно, продолжает он, таким образом Кремль готовится к новой волне открытой мобилизации (скрытая там не останавливалась). Мол, смотрите, на конституционно русские земли, где даже выборы проходят по российскому законодательству, напали. Надо защищать!

"Такие псевдовыборы – просто попытка дополнительной легитимизации оккупационных властей. Хоть, какой в этом смысл, учитывая, что не в столь отдаленном времени произойдет деоккупация если не всех, то значительной части нашей территории? По сути, подобные "выборы" – лишь дополнительная статья для коллаборантов, которым рано или поздно придется нести ответ за все свои действия", – констатирует Богдан Мирошников.

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