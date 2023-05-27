Почему Кремль спешит с псевдовыборами в оккупации – почему это даже на руку Украине

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты и местные коллаборанты сообщили о старте "предварительных выборов" на временно аннексированных Донбассе и Херсонщине. В воскресенье это шоу в рамках намеченных на сентябрь всероссийских выборов в разные органы власти, намерены запустить и во временно оккупированной части Запорожской области. О чем говорят подобные действия захватчиков? Могут ли они сыграть против самой РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Псевдовыборы России. Фото: из открытых источников
Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:
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По мнению эксперта, псевдовыборы, которые запускают россияне на временно оккупированных территориях, могут сыграть даже на руку Украине. Так, поясняет он, можно выявить явных коллаборантов, которые поддерживают российскую власть, помогая ей организовывать эти "выборы".
Как показала история части деоккупированных территорий Харьковской области, Херсонской области, напоминает Ростислав Кравец, Россия приходит вовсе не навсегда, как она уверяет. И приходится в итоге либо бежать, либо нести ответственность по украинскому законодательству.
Ростислав Кравец резюмирует: подобные российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины – на руку именно нашей стране. Как во внутриполитических процессах (помогают выявить, персонифицировать всех государственных изменников), так и во внешнеполитических (демонстрация очередных противоправных действия РФ вызывает еще большее неприятие политики этой страны-агрессора во всём мире).
Политический эксперт Богдан Мирошников считает, что оккупанты могут сколько угодно проводить типа выборов. Все цивилизованные страны понимают, что это процесс абсолютно нелегитимный, игра исключительно на внутреннего потребителя. В том числе в преддверии нашего контрнаступления.
Возможно, продолжает он, таким образом Кремль готовится к новой волне открытой мобилизации (скрытая там не останавливалась). Мол, смотрите, на конституционно русские земли, где даже выборы проходят по российскому законодательству, напали. Надо защищать!
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