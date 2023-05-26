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Рашисты заявили о начале "предварительных выборов" на оккупированных территориях

Рашапраймериз стартовали на оккупированных Донбассе, Херсонщине и в воскресенье - начнутся во временно аннексированной части Запорожской области

сегодня, 18:18
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Автор:

Константин Куликов

Оккупанты сообщили о старте "предварительных выборов" на временно анексированных Донбассе, Херсонщине, в воскресенье свой электоральный цирк рашисты намерены открыть и во временно оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщают "Комментарии".

Рашисты заявили о начале "предварительных выборов" на оккупированных территориях

Наблюдатели от Украины на подходе

"Сегодня на Донбассе и в Херсонской области открылись стационарные участки предварительного голосования "Единой России". В воскресенье – в Запорожье. Жители новых регионов впервые участвуют в процедуре. Отсюда — и высокий интерес", — отраппортовал в телеграмме первый заместитель главы Совета Федерации Андрей Турчак.


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По словам рашиста, для легитимизации захвата украинских земель РФ предлагает жителям оккупированных территорий поставить галочки напротив фамилий кандидатов от "Единой России" — "героев СВО, участников гуманитарной миссии, врачей, преподавателей, шахтеров". 

На характер так называемого голосования намекает и сам Турчак, говоря что "в 13 раз выросла электронная явка, если сравнивать с аналогичным избирательным циклом в 2018 году".

"Количество проголосовавших онлайн тогда немного не дотянуло до 140 тысяч. Сегодня – уже более 2 миллионов. Голосование продолжается", — пишет Турчак.

Напомним, что, по словам мелитопольского городского головы Ивана Федорова, накануне проведения этих так называемых праймериз оккупанты усилили насильственную паспортизацию населения оккупированных территорий.

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