СМИ узнали, что предложил Китай западным лидерам, чтобы прекратить войну в Украине

Европейское турне спецпредставителя правительства Китая Ли Хуэя, скорее всего, было связано с тем, чтобы представить европейским партнерам Украины предложение – призвать официальный Киев к прекращению огня, признав за Россией оккупированные украинские территории. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет американское издание "The Wall Street Journal", ссылаясь на заявления западных чиновников, ознакомленных с ходом переговоров Ли Хуэя в европейских столицах.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, китайским дипломат попытался более детально представить так называемый мирный план КНР, который официально продвигает Пекин. Китай считает, что можно уже сейчас прекратить огонь, если западные союзники Украины начнут выступать за то, чтобы не обострять ситуацию, а согласиться с тем, что те украинские территории, которые сегодня контролирует Россия, остались за Москвой.

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Второе направление, которое озвучил Ли Хуэй, касалось экономической составляющей. Посланник Си Цзиньпина постарался убедить западных коллег в том, что есть перспектива рассматривать именно Пекин, как основного экономического партнера, а не Вашингтон.

Спецпосланник Китая уже посетил с официальным визитом Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель. Сегодня он прибыл в Москву. Запад пока что весьма сдержанно отреагировал на предложения Китая, лишь уточнив, что пока рано отвергать усилия Пекина, но есть сомнения, что КНР удастся быть непредвзятой в вопросе мира в Украине.

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