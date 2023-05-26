Украина отразила химическую атаку россиян

Во время десятичасового боя под Авдеевкой, который выдержали бойцы ВСУ и пограничники, противник использовал против них "аэрозоли раздражительного действия". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы.

Атаку врага отбили

"Несмотря на химическую атаку бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм противника на Авдеевском направлении, — сообщает пресс-служба Пограничной службы. — Штурму украинских позиций предшествовал артиллерийский обстрел. Боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников. Бой длился около десяти часов".

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За это время наши защитники уничтожили 30 захватчиков, 2 танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер.

Общие потери россиян во время широкомасштабного вторжения в Украину, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, составляют 205 720 человек. В частности, за текущие сутки уничтожены 460 оккупантов, один танк и три бронированных машины.

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Кроме того, Канада расширяет свое присутствие в Польше в рамках операции UNIFIER. Пять дополнительных медицинских инструкторов армии Канады (CAF) будут направлены в Польшу, чтобы присоединиться к семи членам CAF, уже задействованным в программе повышения квалификации медицинских навыков для личного состава ВСУ. Расширение медицинской тренировочной миссии удвоит количество потенциальных украинских выпускников.

