Оккупанты обстреляли кассетными снарядами Днепропетровщину: есть раненые

Армия оккупантов продолжает наносить удары по мирным городам Украины. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем официальном Telegram-канале.

Армия РФ

Как стало известно, сегодня (3 августа) противник дважды обстрелял Криворожский район.

"Нанес (противник — ред.) удар кассетными снарядами из "Ураганов" по ​​Зеленодольской громаде. Ранен 73-летний мужчина. Он находится в больнице. В Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов", — Резниченко.

Сообщается, что в настоящее время на месте работают специалисты – выясняют масштабы разрушений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что эксперты рассказали, кого теперь Кремль посылает на войну – чем ответит Украина. По факту в России продолжается скрытая мобилизация, но с живой силой у оккупантов по-прежнему проблемы.

Читайте также о том, что не надо прятаться за женской юбкой и убегать: Данилов отреагировал на очередную петицию по выезду за границу мужчин. Данилов считает, что мужчины, не желающие воевать, должны помогать украинской армии.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что мир начал привыкать к зверствам России: как помешать этому и остановить агрессора. Цивилизованный мир еще так и не понял, что кроме как остановить и победить Россию — другого пути решения войны в Украине — нет.

Также "Комментарии" писали о том, что происходит на Донбассе – какой прогноз для региона: как спастись оставшимся гражданским. Оккупанты продолжают наступать на Донетчине, основную ставку делая на тактику "выжженной земли", снося все на своем пути.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!