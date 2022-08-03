Не надо прятаться за женской юбкой и убегать: Данилов отреагировал на очередную петицию по выезду за границу мужчин

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что мужчины, которые не собираются уходить воевать, должны помогать ВСУ, уплачивая налоги в бюджет. Ведь работы в Украине много. Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Так чиновник отреагировал на очередную петицию на сайте президента Украины, которая набрала достаточное количество голосов. Авторы петиции в очередной раз обращаются к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием снять ограничения на выезд за границу для мужчин 18-60 лет.

По мнению Алексея Данилова, мужчины, которые не хотят уходить в армию, должны помогать украинским защитникам на фронте.

"Не можете воевать, не можете брать в руки оружие — помогайте другим способом. Находите возможность помогать. Работы в стране очень много. Нечего прятаться за женской юбкой и бежать из страны", — сказал он.

Секретарь СНБО считает, что придумывать, что из-за петиции можно уехать из страны — нельзя. Надо оставаться работать и платить налоги в бюджет.

"Работы в нашей стране более, чем достаточно, работы для фронта. Даже если вы где-то работаете и платите налоги — это тоже большая помощь нашей стране. Придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, — послушайте, ну так нельзя. А вы сейчас хотите бежать туда и там устроиться на работу, там будете платить налоги? Несправедливо", — подытожил секретарь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов рассказал, какой российский нарратив распространяют "полезные идиоты" Путина на Западе. Секретарь СНБО Алексей Данилов обратил внимание на опасность российского нарратива о невозможности возвращения оккупированных территорий Украины военным путем. Данилов считает, что Украина не только может, но и сделает это.

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