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Не надо прятаться за женской юбкой и убегать: Данилов отреагировал на очередную петицию по выезду за границу мужчин

Данилов считает, что мужчины, не желающие воевать, должны помогать украинской армии

сегодня, 16:58
Автор:

Лиля Воробьева
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что мужчины, которые не собираются уходить воевать, должны помогать ВСУ, уплачивая налоги в бюджет. Ведь работы в Украине много. Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Не надо прятаться за женской юбкой и убегать: Данилов отреагировал на очередную петицию по выезду за границу мужчин

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Так чиновник отреагировал на очередную петицию на сайте президента Украины, которая набрала достаточное количество голосов. Авторы петиции  в очередной раз обращаются к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием снять ограничения на выезд за границу для мужчин 18-60 лет.

По мнению Алексея Данилова, мужчины, которые не хотят уходить в армию, должны помогать украинским защитникам на фронте.

"Не можете воевать, не можете брать в руки оружие — помогайте другим способом. Находите возможность помогать. Работы в стране очень много. Нечего прятаться за женской юбкой и бежать из страны", — сказал он.

Секретарь СНБО считает, что придумывать, что из-за петиции можно уехать из страны — нельзя. Надо оставаться работать и платить налоги в бюджет.

"Работы в нашей стране более, чем достаточно, работы для фронта. Даже если вы где-то работаете и платите налоги — это тоже большая помощь нашей стране. Придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, — послушайте, ну так нельзя. А вы сейчас хотите бежать туда и там устроиться на работу, там будете платить налоги? Несправедливо", — подытожил секретарь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов рассказал, какой российский нарратив распространяют "полезные идиоты" Путина на Западе. Секретарь СНБО Алексей Данилов обратил внимание на опасность российского нарратива о невозможности возвращения оккупированных территорий Украины военным путем. Данилов считает, что Украина не только может, но и сделает это.



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Источник: https://youtu.be/Ruh3Q_2t6OM
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сегодня, 16:34

Люди не ховаються, вони хочуть гідного ставлення, гідної праці і оплати. Не бажають бути замкненими у КНДР під охороною гауляйтерів – онуків поліцаїв-злочинців Другої Світової. У корупційній, владній органіці вже почалась агонія. Вони розуміють реальність, тому свою родинну органіку, вже вивезли за кордон у безпеку. Корумпований клан, який став вироком України, боїться, що доведеться пояснювати: 1. Чому, при постійних успіхах на користь ЗСУ, результат на користь РФ? 2. Чому у РФ достатнього охочих і мотивованих для злочинної війни, а в нас для справедливої визвольної війни, треба примушувати? 3. Чому слабкій, незграбній армії РФ достатньо 200 тис., а нам, озброєним НАТО, 2 млн. мало? 4. Навіщо ЗСУ не мотивовані та не вмілі. 5. Чому корумпована чиновницька органіка така зла на тих, хно хоче заробляти валюту і витрачати її в Україні, купуючи українське, в яке закладені податки. Наша владна органіка, постійно обіцяє: "Ось, ось, і настане!" – на справді, просто час для розкрадання відтягували. Але чомусь дуже нервує і боїться фейкового референдуму на окупованій землі. Часу лишилось до вересня. Потім, буде багато галасу про нікчемність референдуму і приєднання до РФ. Але, після нього, навіть камінь не посміють туди кинути. Доведеться пояснити сенс боротьби і роль корумпованих у програші.


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