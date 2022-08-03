Не надо прятаться за женской юбкой и убегать: Данилов отреагировал на очередную петицию по выезду за границу мужчин

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Лиля Воробьева
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что мужчины, которые не собираются уходить воевать, должны помогать ВСУ, уплачивая налоги в бюджет. Ведь работы в Украине много. Об этом он сказал в эфире "24 канала".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов (фото из открытых источников)
Так чиновник отреагировал на очередную петицию на сайте президента Украины, которая набрала достаточное количество голосов. Авторы петиции в очередной раз обращаются к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием снять ограничения на выезд за границу для мужчин 18-60 лет.
По мнению Алексея Данилова, мужчины, которые не хотят уходить в армию, должны помогать украинским защитникам на фронте.
"Не можете воевать, не можете брать в руки оружие — помогайте другим способом. Находите возможность помогать. Работы в стране очень много. Нечего прятаться за женской юбкой и бежать из страны", — сказал он.
Секретарь СНБО считает, что придумывать, что из-за петиции можно уехать из страны — нельзя. Надо оставаться работать и платить налоги в бюджет.
"Работы в нашей стране более, чем достаточно, работы для фронта. Даже если вы где-то работаете и платите налоги — это тоже большая помощь нашей стране. Придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, — послушайте, ну так нельзя. А вы сейчас хотите бежать туда и там устроиться на работу, там будете платить налоги? Несправедливо", — подытожил секретарь.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов рассказал, какой российский нарратив распространяют "полезные идиоты" Путина на Западе. Секретарь СНБО Алексей Данилов обратил внимание на опасность российского нарратива о невозможности возвращения оккупированных территорий Украины военным путем. Данилов считает, что Украина не только может, но и сделает это.
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Люди не ховаються, вони хочуть гідного ставлення, гідної праці і оплати. Не бажають бути замкненими у КНДР під охороною гауляйтерів – онуків поліцаїв-злочинців Другої Світової. У корупційній, владній органіці вже почалась агонія. Вони розуміють реальність, тому свою родинну органіку, вже вивезли за кордон у безпеку. Корумпований клан, який став вироком України, боїться, що доведеться пояснювати: 1. Чому, при постійних успіхах на користь ЗСУ, результат на користь РФ? 2. Чому у РФ достатнього охочих і мотивованих для злочинної війни, а в нас для справедливої визвольної війни, треба примушувати? 3. Чому слабкій, незграбній армії РФ достатньо 200 тис., а нам, озброєним НАТО, 2 млн. мало? 4. Навіщо ЗСУ не мотивовані та не вмілі. 5. Чому корумпована чиновницька органіка така зла на тих, хно хоче заробляти валюту і витрачати її в Україні, купуючи українське, в яке закладені податки. Наша владна органіка, постійно обіцяє: "Ось, ось, і настане!" – на справді, просто час для розкрадання відтягували. Але чомусь дуже нервує і боїться фейкового референдуму на окупованій землі. Часу лишилось до вересня. Потім, буде багато галасу про нікчемність референдуму і приєднання до РФ. Але, після нього, навіть камінь не посміють туди кинути. Доведеться пояснити сенс боротьби і роль корумпованих у програші.