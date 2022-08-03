Что происходит на Донбассе – какой прогноз для региона: как спастись оставшимся гражданским

В направлении Песок и Авдеевки на Донетчине продолжается наступление войск РФ. Ситуация там превратилась в настоящий ад, сообщил президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении. В настоящее время из Донецкой области эвакуировались уже две трети населения. Сейчас в регионе осталось около 250 тысяч человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона. Как может дальше развиваться ситуация на Донбассе? Что ожидает истерзанный войной регион? Какие есть варианты развития событий в краткосрочной и среднесрочной перспективе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отступление на восточном фланге Донецкого направления – это фактически разрыв обороны Авдеевка-Марьинка

По мнению политолога, эксперта Аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, судя по всему, россияне, наконец, поняли, что не смогут в лоб взять Авдеевку. И решили нанести удар по более уязвимому месту – поселок Пески, а также населенный пункт Карловка.

"Через Карловку и Опытное проходят дороги, которые соединяют подконтрольные ВСУ Авдеевку, Красногоровку, Марьинку. То есть, весь восточный плацдарм нашей группировки на Донецком направлении. Так что сейчас следует говорить не о Песках или Авдеевке как местах неимоверного героизма украинских военнослужащих, а о самой задумке войск противника. Очень надеюсь, что наше оперативное командование всё прекрасно понимает", – отмечает эксперт.

Он считает, что очень сложно что-то прогнозировать касательно дальнейшего развития боевых действий в регионе, потому что ситуация в динамике, она постоянно меняется.

"Если ВСУ сумеют сосредоточить на том направлении достаточное количество артиллерии и контрбатарейных средств, если мы сможем там правильно применять реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, уничтожая склады, базы и штабы оперативной группировки противника, то ситуация будет переломлена в нашу пользу, – уверен Николай Мельник. – Пока же, судя по имеющейся информации, в направлении Пески-Опытное сосредоточено большое количество артиллерии оккупантов. И Пески как поселок фактически перестал существовать. Есть лишь позиции ВСУ, находящиеся под сумасшедшим арт-огнем. Также, по некоторым данным, российские войска уже проникли в поселок и там идут уличные бои. Если можно назвать то, что там осталось, улицами".

Донбасс однозначно ожидает продолжение боевых действий, акцентирует эксперт. Вопрос в том, удастся ли нам остановить российское наступление – или придется и из Донецкой области отойти, как из практически всей Луганской, с целью сбережения наших сил для контрнаступательных действий в более благоприятный момент.

"Ответ на этот вопрос — в способности ВСУ выстоять в артиллерийской дуэли, где мы пока по объективным причинам не можем так мощно отвечать, как хотелось бы. В возможность установить паритет артиллерии, – поясняет Николай Мельник. – При этом надо понимать, что отступление на восточном фланге Донецкого направления – это фактически разрыв обороны Авдеевка-Марьинка".

Россия будет стремиться выполнить любой ценой цели – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес рассуждает так:

"Долгосрочные перспективы региона – в тумане. А вот то, что в обозримом будущем, вырисовывается, так это – что бои будут жестокими. Думаю, что те политические цели выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей, которые заявила РФ, она будет стремиться выполнить любой ценой. Это означает, что нашим защитникам придется сталкиваться с дальнейшим ужесточением боев, атаками противника. Будет также горячо на ключевых направлениях".

Хоть на днях, обращает внимание эксперт, были сообщения Института изучения войны (ISW), что на Славянском направлении вроде как российская армия, не достигнув успеха, отходит, перебрасывая войска на южное направление (Херсонская, Запорожская, Николаевская области).

"Так или нет это на самом деле – мы достоверно не знаем, – отмечает Энрике Менендес. – Но что совершенно понятно, о чём говорят топ-чиновники – на подконтрольной части Донбасса не будет отопительного сезона. И возможны серьезные проблемы с электричеством, с водой. И всё это на фоне обострения боевых действий. С этим связаны сообщения о принудительной эвакуации людей. Прежде всего, женщин, детей, людей пожилого возраста. Я не могут быть точно уверенным, что цифра в 250 тысяч человек, якобы остающихся на подконтрольной части Донецкой области, соответствует действительности. Еще месяц назад она была, по моим данным, почти в два раза выше. Глава области Павел Кириленко также называл тогда данный о почти полумиллионе гражданских, остающихся на подконтрольной части Донетчины".

Эксперт признался, что с трудом представляет, куда можно эвакуировать, где разместить такое количество людей.

"Готова ли наша страна принять такую гигантскую волну внутренних беженцев? И, опять же, исчерпается ли эвакуация только Донбассом? В Запорожской области 65% территории без газоснабжения. То есть, ее также надо будет эвакуировать. Ситуация невероятно сложная", – констатирует Энрике Менендес.

Украинское правительство приняло абсолютно правильное решение об обязательной эвакуации в Донецкой области

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш акцентирует, что обязательная эвакуация проходит в подконтрольной украинской власти Донецкой области, потому что там нет поставок газа.

"Магистральный газопровод, с помощью которого это происходило, проходит через Луганскую область. Она фактически захвачена. Газопровод перебит. У нас отремонтировать его нет возможности. А россияне, понятно, не будут его ремонтировать, чтобы помочь мирному населению пережить зиму", – поясняет эксперт.

Именно поэтому, отмечает он, украинское правительство приняло абсолютно правильное решение – вывозить людей, чтобы спасти их жизни. Чтобы они не замерзли зимой.

"Частный сектор может еще как-то выжить, если есть печное отопление. А жители многоквартирных домов остаются без отопления. А возможно, без электричества из-за перегрузки сетей, военных действий. Понятно, что противник будет пытаться уничтожить максимум коммунальных сетей, электросетей, чтобы максимально осложнить жизнь на тех территориях, которые не контролирует. Поэтому нужно вывозить людей, – уверен Сергей Гармаш. – В этом есть плюс и для нашей обороны. Ведь отсутствие мирного населения в зоне боестолкновений означает оперативный простор для действий ВСУ. Получается, что эвакуируясь, люди не только спасают свои жизни, но и дают больше возможностей нашим военным отстоять украинскую территорию".

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