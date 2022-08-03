На юге Украины ВСУ уничтожили российскую станцию спутниковой связи и склады боеприпасов - подробности

Обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении напряжена и динамична в развитии. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Создает ударную группировку на Криворожском направлении, целью не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонщины", — информирует Оперативное командование "Юг".

Сообщается, что за ночь на юге Украины наши воины уничтожили:

• 19 оккупантов;

• мобильную станцию спутниковой связи;

• противотанковый ракетный комплекс;

• два автомобиля;

• два полевых склада боеприпасов в Чернобаевке и Бериславе.

Окончательные потери противника доразведываются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что мир начал привыкать к зверствам России: как помешать этому и остановить агрессора. Цивилизованный мир еще так и не понял, что кроме как остановить и победить Россию — другого пути решения войны в Украине — нет. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине стартует доступная ипотека: плюсы и минусы программы – реально ли обзавестись жильём. В правительстве рассчитывают, что запуск льготной ипотеки под 3% вызовет интерес у украинцев. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что Пентагон опроверг заявление Шойгу по войне в Украине. Украина используют систему HIMARS "с поразительной точностью" и эффективностью.

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