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На юге Украины ВСУ уничтожили российскую станцию спутниковой связи и склады боеприпасов - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 15:11
Автор:

Денис
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Обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении напряжена и динамична в развитии. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ уничтожили российскую станцию спутниковой связи и склады боеприпасов - подробности

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Создает ударную группировку на Криворожском направлении, целью не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонщины", — информирует Оперативное командование "Юг".

Сообщается, что за ночь на юге Украины наши воины уничтожили:

• 19 оккупантов;

• мобильную станцию спутниковой связи;

• противотанковый ракетный комплекс;

• два автомобиля;

• два полевых склада боеприпасов в Чернобаевке и Бериславе.

Окончательные потери противника доразведываются.

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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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