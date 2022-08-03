logo

BTC/USD

23292.52

ETH/USD

1647.61

LTC/USD

58.69

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пентагон опроверг заявление Шойгу по войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон опроверг заявление Шойгу по войне в Украине

Украина используют систему HIMARS "с поразительной точностью" и эффективностью

сегодня, 11:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

США очень внимательно следят за тем, как украинская армия использует переданную ей военную технику. Особое внимание к использованию РСЗО HIMARS. Именно поэтому Вашингтону снова пришлось опровергать вранье российского министерства обороны о якобы уничтоженных РСЗО HIMARS. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Пентагон опроверг заявление Шойгу по войне в Украине

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Нам известно об этих последних утверждениях министра (обороны — ред.) Шойгу, и они снова явно ложны", — заявил представитель Пентагона Тодд Брессейл.

В то же время он похвалил украинских военных за то, что те, не имея раньше опыта использования систем HIMARS теперь воюют "с поразительной точностью" и эффективностью, оправдывая самые высокие ожидания.                                                      

Отметим, с 24 февраля продолжается полномасштабное вторжение российских войск в Украине. После провала первоначальных планов Кремля по захвату сразу всей Украины и наступления с разных направлений Москва сконцентрировала свои усилия на боях за Донбасс и контроле юга Украины. в эти дни самые ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины, где российским войскам поставлена задача – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Лавров отреагировал на предложение Джо Байдена о переговорах.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ освободили на Херсонщине еще 7 населенных пунктов: сколько всего уже деоккупировано

Ранее "Комментарии" писали — экс-канцлер Германии предложил запустить "Северный поток-2", чтобы решить вопрос с дефицитом газа.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russias-shoigu-says-6-ukrainian-himars-systems-destroyed-interfax-2022-08-02/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!