Пентагон опроверг заявление Шойгу по войне в Украине

США очень внимательно следят за тем, как украинская армия использует переданную ей военную технику. Особое внимание к использованию РСЗО HIMARS. Именно поэтому Вашингтону снова пришлось опровергать вранье российского министерства обороны о якобы уничтоженных РСЗО HIMARS. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Нам известно об этих последних утверждениях министра (обороны — ред.) Шойгу, и они снова явно ложны", — заявил представитель Пентагона Тодд Брессейл.

В то же время он похвалил украинских военных за то, что те, не имея раньше опыта использования систем HIMARS теперь воюют "с поразительной точностью" и эффективностью, оправдывая самые высокие ожидания.

Отметим, с 24 февраля продолжается полномасштабное вторжение российских войск в Украине. После провала первоначальных планов Кремля по захвату сразу всей Украины и наступления с разных направлений Москва сконцентрировала свои усилия на боях за Донбасс и контроле юга Украины. в эти дни самые ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины, где российским войскам поставлена задача – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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