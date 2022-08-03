ВСУ освободили на Херсонщине еще 7 населенных пунктов: сколько всего уже деоккупировано

Без лишней огласки, но весьма уверенно украинские защитники продолжают свое продвижение в Херсонской области. Так, за прошедшие сутки ВСУ освободили от оккупантов еще семь сел. В настоящее время в области деоккупировано 53 населенных пункта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Херсонской ОВА.

ВСУ. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что на территории Херсонской области не прекращаются взрывы и обстрелы. Продолжаются боевые действия. Уже скоро 3 месяца, как на большей части Херсонской области отсутствует Интернет, а также мобильная связь.

Людям, которые не выехали из оккупированных населенных пунктов Херсонщины приходится непросто, потому как оккупационные власти подняли цены на продукты питания практически в два раза.

Также сложная ситуация в гуманитарной сфере. Россияне завозят на территорию области российских врачей, а также везут медперсонал из аннексированного Крыма.

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