В Украине стартует доступная ипотека: плюсы и минусы программы – реально ли обзавестись жильём

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Кравцев Сергей
В Украине с 1 октября запускается государственная программа "Доступная ипотека". Некоторые категории граждан (военных по контракту и работников сектора безопасности и обороны, медиков, учителей, педагогических работников, ученых) смогут взять кредит на жилье на 20 лет под 3%. Правда, придется внести минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости. Как расцениваете данное решение правительства? Какие в нем есть позитивные и негативные стороны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Квартира. Фото: из открытых источников
Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос рассуждает так:
Расход средств на компенсацию процентов по ипотеке является экономией для бюджета, по сравнению со строительством на средства бюджета, поясняет эксперт.
Так что, к сожалению, программа не заработает, прогнозирует Андрей Кривонос.
Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов акцентирует, что рынок ипотек в настоящий момент практически не обслуживает покупателей жилья в связи с тем, что учетная ставка НБУ повышена до 25%. Коммерческие банки не могут работать в убыток, даже если они примут все риски, основной из которых – война в Украине, поясняет эксперт.
По его мнению, действие программы "Доступное жилье" не может повлиять на ситуацию с рынком строительства жилья и банковским сектором, поскольку число сделок в рамках подобных программ исчисляется сотнями в год, что незаметно в общем объеме рынка недвижимости.
Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что льготное кредитование – это куда более адекватное решение жилищной проблемы, нежели мифические или неподвижные очереди на положенное бесплатное жилье от государства для всех этих категорий граждан (что для многих, кстати, было чуть ли не единственным мотивом службы).
Любые льготы и преференции, поясняет Александр Гаврутенко, – это всегда почва для злоупотреблений и коррупции. И к ним прибегают, чтобы оправдать или завуалировать неспособность государства платить конкурентную, рыночную зарплату, достаточную для того, чтобы служащие самостоятельно решали свои финансовые вопросы.
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