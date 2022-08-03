В Украине стартует доступная ипотека: плюсы и минусы программы – реально ли обзавестись жильём

В Украине с 1 октября запускается государственная программа "Доступная ипотека". Некоторые категории граждан (военных по контракту и работников сектора безопасности и обороны, медиков, учителей, педагогических работников, ученых) смогут взять кредит на жилье на 20 лет под 3%. Правда, придется внести минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости. Как расцениваете данное решение правительства? Какие в нем есть позитивные и негативные стороны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Квартира. Фото: из открытых источников

К концу войны общество нуждается не в ипотеке, а в обеспечении жильем

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос рассуждает так:

"Публично заявляя, что государство, вводя доступную ипотеку, хочет активизировать новое строительство и существенно восстановить экономику, оно издевается над желающими получить жилье по такой программе и из управляющих фондов, деятельность которых на время военного положения в части областей остановлена. К концу войны общество нуждается не в ипотеке, а в обеспечении жильем".

Расход средств на компенсацию процентов по ипотеке является экономией для бюджета, по сравнению со строительством на средства бюджета, поясняет эксперт.

Так что, к сожалению, программа не заработает, прогнозирует Андрей Кривонос.

Действие программы "Доступное жилье" не может повлиять на ситуацию с рынком строительства жилья и банковским сектором

Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов акцентирует, что рынок ипотек в настоящий момент практически не обслуживает покупателей жилья в связи с тем, что учетная ставка НБУ повышена до 25%. Коммерческие банки не могут работать в убыток, даже если они примут все риски, основной из которых – война в Украине, поясняет эксперт.

"2 августа 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал положительный сигнал финансовому сектору со стороны правительства – с 1 октября 2022 года начинает работу ипотечная программа "Доступное жилье" со ставкой 3% годовых в гривне. Очень мощный сигнал "финансовая система страны здорова" и планирует развитие в 2023 году для всех категорий населения Украины по льготной ставке 7%. Важно отметить, что участниками программы сразу смогут стать лишь государственные служащие, задействованные в силовых структурах, медицинском, образовательном и научном секторах экономики. Критерии отбора заявок на участие в программе не оглашены, что дает повод волноваться о присутствии рядом с ней коррупционной схемы, которая ранее осуществлялась застройщиками, предоставляющими построенные квартиры по завышенной стоимости относительно реально возможной цены их закупки. Сегодня отсутствуют реальные данные цен продаж, поэтому ценовая неопределенность превышает 30%", – отмечает Михаил Артюхов.

По его мнению, действие программы "Доступное жилье" не может повлиять на ситуацию с рынком строительства жилья и банковским сектором, поскольку число сделок в рамках подобных программ исчисляется сотнями в год, что незаметно в общем объеме рынка недвижимости.

Любые льготы и преференции – это всегда почва для злоупотреблений и коррупции

Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что льготное кредитование – это куда более адекватное решение жилищной проблемы, нежели мифические или неподвижные очереди на положенное бесплатное жилье от государства для всех этих категорий граждан (что для многих, кстати, было чуть ли не единственным мотивом службы).

"И здесь нужно согласование с предыдущей системой: либо льготная ипотека – это параллельный процесс, не влияющий на предоставление бесплатного жилья, либо полный переход на ипотеку — и тогда было бы правильным учитывать или корректировать льготу на срок стояния служащего в заветной очереди, – отмечает эксперт. – Но в целом, ни то, ни другие не есть здоровым решением".

Любые льготы и преференции, поясняет Александр Гаврутенко, – это всегда почва для злоупотреблений и коррупции. И к ним прибегают, чтобы оправдать или завуалировать неспособность государства платить конкурентную, рыночную зарплату, достаточную для того, чтобы служащие самостоятельно решали свои финансовые вопросы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль отреагировал на предложение Джо Байдена о переговорах.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!