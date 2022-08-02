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В Украине запускают ипотеку под 3%: кого касается программа

Кредит можно взять до 20 лет

сегодня, 18:31
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украине с 1 октября запускается государственная программа "Доступная ипотека". Следовательно, некоторые категории граждан могут взять кредит на жилье под 3%. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление на руководителя правительства Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

В Украине запускают ипотеку под 3%: кого касается программа

Правительство запускает ипотеку под 3% (фото из открытых источников)

Премьер-министр сообщил, что программа пока будет доступна только для нескольких категорий граждан, в частности, военных по контракту и работников сектора безопасности и обороны, медиков, учителей, педагогических работников, ученых.

Кредит можно взять до 20 лет, а ставка по ипотеке составит 3%. Правда, людям, которые захотят взять такой кредит, придется внести минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости.

Известно, что только в 2023 году программа будет доступна всем гражданам Украины, которым потребуется жилье. Ставка будет льготной, но составит 7% годовых.

Глава правительства заявил, что таким образом государство хочет активизировать новое строительство и существенно восстановить экономику

"Наша цель – чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, готов ли мир простить украинцам долги . Международный валютный фонд ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг. Правильно ли это в условиях российской агрессии? Почему украинская власть на фоне продолжающейся войны не идет на реструктуризацию долга? Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Движение бизнеса Украины" Андрей Гарнат считает, что Украине необходимо было сразу после широкомасштабного российского вторжения начать конструктивный диалог по пересмотру условий обслуживания государственных долгов. Полномасштабная война – более чем важная причина для этого, уверен он.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/3218
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