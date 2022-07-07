На юге Украины ВСУ уничтожили российские гаубицы и минометные комплексы: подробности

В Оперативном командовании "Юг" рассказали об оперативной обстановке на юге нашей страны по состоянию на 15:00 7 июля. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как информирует ОК "Юг", обстановка в операционной зоне сил обороны юга сложная, но контролируемая. Противник продолжает ведение боевых действий на обустроенных отступных рубежах.

"Подразделения специального назначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный. Подтверждено уничтожение около трех десятков единиц вражеской техники, обнаружена заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след "русского мира"", — ОК "Юг".

По результатам выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач потери противника за ночь составили десять оккупантов, две 152 мм гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", а также минометный комплекс 120 калибра "Сани". Остальные потери уточняются.

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