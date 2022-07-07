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На юге Украины ВСУ уничтожили российские гаубицы и минометные комплексы: подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 19:21
Автор:

Денис
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В Оперативном командовании "Юг" рассказали об оперативной обстановке на юге нашей страны по состоянию на 15:00 7 июля. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ уничтожили российские гаубицы и минометные комплексы: подробности

ВСУ

Как информирует ОК "Юг", обстановка в операционной зоне сил обороны юга сложная, но контролируемая. Противник продолжает ведение боевых действий на обустроенных отступных рубежах.

"Подразделения специального назначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный. Подтверждено уничтожение около трех десятков единиц вражеской техники, обнаружена заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след "русского мира"", — ОК "Юг". 

По результатам выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач потери противника за ночь составили десять оккупантов, две 152 мм гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", а также минометный комплекс 120 калибра "Сани". Остальные потери уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Одесской области подрались мэр города и глава районного совета: подробности (ВИДЕО). В Одесской области во время заседания подрались чиновники. 

Читайте также о том, что в Генштабе ВСУ ответили на заявления МО РФ о якобы гибели украинских воинов на Змеином. В Генштабе МО ответили на фейковое заявление МО РФ. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что разведка оказалась права: у Путина заявили, что берут "паузу" в войне против Украины. В Минобороны РФ заявили, что хотят дать возможность войскам набраться сил и отдохнуть. 

Также "Комментарии" информировали о том, что коллаборант Ковалев организовал вывоз соли и зерна из Херсонской области в РФ: что известно. Генпрокурор уже подписала Алексею Ковалеву сообщение о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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