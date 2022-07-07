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В Генштабе ВСУ ответили на заявления МО РФ о якобы гибели украинских воинов на Змеином

В Генштабе МО ответили на фейковое заявление МО РФ

сегодня, 19:02
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ответили на фейки российского МО. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ ответили на заявления МО РФ о якобы гибели украинских воинов на Змеином

ВСУ

Так, сегодня, после публикации фотографий с острова Змеиный, где украинские воины установили государственный флаг, Министерство обороны РФ заявило о якобы гибели наших солдат. 

В Генштабе ВСУ ответили на данные заявление МО РФ:

"Заявления министерства обороны России о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали Флаги Украины на острове Змеиный не соответствуют действительности.", — Генштаб ВСУ. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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