Коллаборант Ковалев организовал вывоз соли и зерна из Херсонской области в РФ: что известно

Народный избранник Алексей Ковалев, подозреваемый в государственной измене, организовал вывоз соли и зерна из Херсонской области в РФ. Об этом глава Генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова сообщила на своей странице в социальных сетях. Как и то, что генеральный прокурор поставила свою подпись под подозрением в этом бывшему нардепу.

Ковалев организовал вывоз соли и зерна из Херсона (фото из открытых источников)

"В начале оккупации он поехал на Херсонщину, якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес, которым не может заниматься во время парламентской деятельности. Есть показания, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ",- сообщила детали Венедиктова.

Она уточнила, что "консерву" открыло сообщение предателя в социальных сетях, где он, восхищаясь, описывал планы полномасштабной интеграции херсонских аграриев в российскую экономическую модель и его настаивания, что "Россия навсегда". Генпрокурор продолжила, что оккупанты поручили ему это направление работы в их оккупационном представительстве на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", которую он получил.

Глава Генпрокуратуры подытожила, что экс-парламентарий пополняет теперь "широкие ряды" тех, кого отечественные правоохранители привлекут к ответственности за предательство, содействие агрессору и коллаборативную деятельность в оккупированных областях. В их числе – местные избранники разных уровней, экс-руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, представители правоохранительной системы и местные жители.

"Служат врагам они по-разному. Кто-то "сдает" украинских патриотов, активистов, правоохранителей и участников боевых действий, кто-то участвует в их "зачистках", кто-то помогает размещать военную технику РФ, кто-то меняет флаги на органах власти, кто-то снабжает кафиров горючим" и продовольствием, многие удовлетворяют свои властные амбиции", — резюмировала руководитель Генпрокуратуры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Алексею Ковалеву сообщили о подозрении .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!