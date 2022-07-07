Миллионы долларов взяток: во Львовской области разоблачили схему растаможки автомобилей

Во Львовской области разоблачены преступные схемы беспрепятственного растаможивания автомобилей. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Изъята черновая бухгалтерия с доказательствами (фото Генпрокуратура)

Как утверждают представители следствия, в преступную группировку вошли чиновники Львовской таможни, ряд таможенных брокеров и житель одной из стран Евросоюза. Уже в апреле-июле этого года начала действовать организованная по их замыслу масштабная схема систематического требования и получения средств от граждан и юридических лиц, чтобы они могли беспрепятственно ввезти в Украину импортные автомобили и оформить их.

За сумму в 500 – 1000 долларов за каждое авто, эти подозреваемые обещали беспрепятственно и вне очереди растаможить автомобиль и поставить на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации. Еще эти служащие, словно предоставляя брокерские услуги за 50 – 150 долларов, занимались организацией беспрепятственного таможенного оформления автомобилей.

Всего по преступной схеме в зоне деятельности Львовской таможни было совершено растаможивание более 40 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. Как свидетельствуют предварительные данные, незаконные доходы участников преступной группировки исчислялись миллионами долларов США.

Правоохранители провели обыски на территориях таможенных постов Львовской таможни, на рабочих местах и там, где проживали подозреваемые по делу. Изъяты доказательства – черновая бухгалтерия и деньги на сумму 1,2 млн грн.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие схемы расцветают на украинской таможне во время войны. Одна из схем — "легальная" эмиграция за границу мужчин призывного возраста, которая якобы курируется Госпогранслужбой и стоит от 4-5 тысяч долларов до 25 тысяч евро с человека.

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