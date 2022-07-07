Разведка оказалась права: у Путина заявили, что берут «паузу» в войне против Украины

Представитель минобороны России Игорь Конашенков объявил 7 июля, что страна-агрессора берет оперативную "паузу" в войне против Украины. По его словам, подразделения оккупационных войск сейчас проводят "мероприятия по заполнению боевых возможностей". Как сообщает издание "Комментарии", об этом Конашенков заявил на брифинге, пишут российские пропагандистские СМИ.

Игорь Конашенков. Фото: из открытых источников

В Минобороны РФ уточнили за время, когда будет действовать пауза в войне военные РФ смогут взять небольшой отпуск, набраться сил, пообщаться с близкими.

Отметим, портал "Комментарии" сообщал, что на Западе наперед знали о том, что российская армия возьмет небольшую паузу после ожесточенных боев на Луганщине. Так в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что пауза в наступательной операции в Украине России нужно не столько для отдыха военнослужащих, а для того, чтобы, наоборот, подготовиться в затяжной войне, поскольку в России уже сейчас большие проблемы с резервом и к тому же очень страдает экономика, которую нужно поставить на военные рельсы. Только в таком случае можно рассчитывать на продолжительное противостояние.

В ISW также обратили внимание на тот факт, что в Кремле практически ежедневно говорили о продвижении оккупационных войск, о захвате новых территорий, но после того, как россиянам удалось установить контроль над Лисичанском об успехах, словно забыли.

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