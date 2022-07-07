Рано Шойгу отчитался об оккупации Луганщины: Гайдай раскрыл подробности

Уже больше 4 месяцев российские оккупанты ведут наступление на Донбассе. Именно это направление выбрано врагом, как приоритетное, потому что изначально Путиным было заявлено о задаче – оккупировать всю территорию Луганской и Донецкой областей. И вот теперь в Минобороны РФ отчитались о том, что Луганская область вся захвачена российскими войсками. На самом же деле это не так. За 4 месяца полномасштабного вторжения россияне прошли всего 30 км в Луганской области и при этом они всё равно так и не смогли выйти на административные границы региона. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

По словам губернатора Луганщины, нельзя сказать, что задача, которую ставил Путин своим войскам на 100% выполнена, ведь продолжается бои в окрестностях области и россияне продолжают до сих пор нести потери.

При этом Сергей Гайдай подчеркнул, что там, где не выдержал бетон, украинские защитники отошли со своих позиций, лишь тогда, когда уже не было за что держаться, потому что россияне на поле боя победить не могут, поэтому они используют тактику выжженной земли, накрывая всё, что видят перед собой огнём из артиллерии.

Сергей Гайдай добавил, что даже те населённые пункты Луганской области, которые Россия оккупировала, небезопасны, ведь там до сих пор в глубоком тылу украинская армия уничтожает склады с боеприпасами, командные пункты и живую силу противника.

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