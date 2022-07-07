Обещанное ВСУ оружие идет, но долго и мало: почему так – кто и что сдерживает Запад

В вечернем обращении 6 июля президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на фронте, среди прочего, заявил, что, наконец, на полную мощь начинает работать западная артиллерия, которую мы так долго ждали. В тот же день во время совместного брифинга с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве, Зеленский подчеркнул, что Украине нужны системы противовоздушной обороны для защиты неба. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему даже после всех зверств россиян и героизма украинцев мы всё еще не получаем от партнеров вооружения – в нужном объеме и модификации.

Вооружение для Украины. Фото: из открытых источников

Нас вооружают так, чтобы мы могли отбиться, но не мощно наступать

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, военный журналист, выполняющий обязанности на Запорожском направлении Влад Волошин поясняет:

"Мы в полном объеме не получаем нужных вооружений по ряду причин. Первая – во многих странах, которые являются нашими партнерами, существует определенная политическая сфера, выступающая против передачи Украине определенных видов вооружений и боевой техники (или вооружений вообще). Как следствие, данные процессы тормозятся. Вторая – законодательство многих стран не позволяет поставлять оружие другим государствам так быстро, как нам сейчас необходимо. Есть достаточно долгий бюрократический, юридический процесс. Согласования проходят на политическом уровне, и здесь Россия вовсю использует своих агентов влияния. Третья – системы вооружений нужно подготовить для передачи. На многих стоят определенные узлы, агрегаты, механизмы, попадания которых в руки россиян опасаются наши союзники (а на войне бывают всякие моменты). Потому те или иные вооружения проходят разного рода, скажем так, пересборку".

Влад Волошин указывает на еще один важный момент. Политикумы многих стран согласны с тем, что Украине следует предоставлять вооружение для отпора российской агрессии. Но не готовы давать нам его в таком количестве, чтобы мы могли нанести оккупационным войскам серьезное поражение. То есть, нас вооружают так, чтобы мы могли отбиться, но не мощно наступать.

"Между тем, Россия в разы превосходит нас в количестве той же крупнокалиберной артиллерии, не говоря уж о ракетах, авиации, системах ПВО. Ресурсы для наращивания этих вооружений у РФ, опять же, куда большие, нежели у Украины. Имеющихся у нас систем ПВО явно недостаточно, чтобы прикрыть всю нашу территорию от ракетных ударов противника. И нам, конечно, крайне необходимо данное вооружение. Как нужны и новые средства дальнобойной артиллерии (155-мм), РСЗО, средства ПВО, боеприпасы. Украина сегодня фактически израсходовала большую часть снарядов 152-мм (советские стандарты). Поэтому приходится переходить на натовские 155-мм, к которым также нужны боеприпасы. И чем быстрее и в больших объемах мы получим всё необходимое, тем быстрее начнем проводить наступательные операции, деоккупируя украинские территории", – резюмирует военный эксперт.

Мы получаем помощь по механизмам, которые в нормальное, невоенное время, запускаются годами

Политтехнолог, боец ВСУ Петр Охотин уверен, что поставки западного вооружения могут изменить ход событий на Востоке Украины.

"Поверьте, у России есть своя "зрада", у них не всё работает гладко. К примеру, в российских обсуждениях часто звучат призывы к Путину ускориться, чтобы не дать Киеву дождаться поставок по ленд-лизу. В РФ есть группы экспертов, которые критикуют Путина за потерю времени и за то, что более современные танки были переданы на вооружение Ливии и Сирии", – отмечает эксперт.

Что касается не столь быстрого снабжения Украины оружием с Запада, то, по словам Петра Охотина, мы получаем помощь по механизмам, которые в нормальное, невоенное время, запускаются годами.

"И за это следует уважать как президента Зеленского и министра иностранных дела Кулебу с украинской стороны, так и западных партнеров. Передача оружия – это ответственность за эффективные расходы денег налогоплательщиков, – поясняет эксперт. – И в таких странах как, к примеру, Германия – это процесс, предусматривающий еще и обучение персонала, а затем передачу оружия".

Было бы сближение с НАТО у нас реальным, а не показным, как все годы до открытой фазы войны, все эти вопросы решались бы проще и быстрее

Аналитик, политтехнолог, дипломированный ракетчик Александр Кочетков отмечает:

"Номенклатура и график поставок западного вооружения Украине уже не связаны ни жестоким нарушением рашистами обычаев войны, ни с готовностью украинцев защищать свою страну. На сегодня блок НАТО обозначил РФ как основную угрозу существованию цивилизованного мира. Так что вопросы – в логистике".

По словам эксперта, необходимое нам вооружение – сложное и дорогое. А страны Запада – не повернутые на милитаризме, как СССР, поэтому системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, дальнобойная артиллерия не изготавливались впрок и не ржавели на складах.

"Для передачи Украине – такое вооружение надо купить у тех стран, которые готовы продать, найти к ним боеприпасы и запасные части в достаточном количестве. Либо снять с вооружения собственной армии, как частично делают США, – поясняет Александр Кочетков. – Либо произвести всё это на производстве (лендлиз), а потом доставить в Украину, что тоже непросто".

При этом, продолжает эксперт, на обучение персонала, например зенитно-ракетного комплекса, необходимы несколько месяцев, не говоря уже о подготовке пилотов натовских самолетов.

"Было бы сближение с НАТО у нас реальным, а не показным, как все годы до открытой фазы войны, все эти вопросы решались бы проще и быстрее, – уверен Александр Кочетков. – Замедляет процесс и то, что сначала нам поставляют небольшую партию конкретного оружия, смотрят, насколько успешно оно эксплуатируется на фронте, вносят коррективы в перечень поставок и обучения наших военных, а только потом переходят к массовым партиям".

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