"Кадыровцы" рассказали, куда дойдут, если Путин их не остановит (видео)



















Как известно "кадыровцы", которые воюют в Украине любят хвастаться своими зверствами на войне, а также рассказывать о своей храбрости и бесстрашии, часто приукрашая свои "подвиги". Так, один из "кадыровцев" во время интервью российским пропагандистам озвучил цель – дойти до Берлина. Попутно российские войска хотят захватить ряд украинских городов. Вот только некоторые из них, судя по произношению оккупанта, не совсем украинские. Как передает портал "Комментарии", на видео ниже, которое опубликовали российские масс-медиа, можно услышать обещание бойца.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

"И Николаевск, и Херсон, и Адесса. Пока Владимир Владимирович Путин не остановит нас, мы еще дойдем Берлина. Мы победим, в этом нет сомнений", — похвастался боев армии Кадырова.

Стоит отметить, что российские пропагандисты активно подогревают тезис о том, что нынешнее поколение россиян может повторить подвиг дедов и дойти до Берлина. Именно отсюда так активно раскручиваются тезисы "можем повторить!", "дойдем до Берлина", "подвиг дедов", "деды воевали" и так далее.

Более того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинским военным уже приходилось подбивать и захватывать российскую военную технику, на которой были надписи "на Берлин!".

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