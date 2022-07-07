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В Одесской области подрались мэр города и глава районного совета: подробности (ВИДЕО)

В Одесской области во время заседания подрались чиновники

сегодня, 19:08
Автор:

Лиля Воробьева
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На одном из заседаний в Одесской области подрались чиновники, мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан и председатель районного совета Григорий Мельниченко. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

В Одесской области подрались мэр города и глава районного совета: подробности (ВИДЕО)

В Одесской области подрались чиновники (фото из открытых источников)

Инцидент произошел 7 июля. Григорий Мельниченко набросился на Виталия Граждана из-за того, что тот назвал его "наркоманом".

На опубликованном видео видно, что мэр города на заседании вел себя не очень профессионально и назвал председателя райсовета "наркоманом". А тот, в ответ, назвал его "п**ерасом" и "извращенцем" и начал вести себя агрессивно. Дальше вход пошли кулаки и завязалась потасовка.

Чиновников пытались успокоить и унять присутствующие на заседании люди, но руководители продолжили обзывать друг друга.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Бутусов набросился с кулаками на Шуфрича в прямом эфире. В прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" нардеп Нестор Шуфрич получил удар в лицо от работника украинского медиа Юрия Бутусова. Упомянутые участники программы продолжили избивать друг друга в партере. Перепалка началась с того, когда Шуфрич отметил, что избиратели ОПЗЖ — такие же граждане Украины. “Вы им изменили. Вся фракция сбежала за границу", — ответил журналист. По словам Юрия Бутусова, фракции ОПЗЖ сейчас в стране нет. А сам Шуфрич – "русский клоун". Также журналист отметил, что телезрители должны смотреть в это время выступления предателей. И потребовал ведущего прекратить предоставлять слово "подлецам". "Предателя устанавливает суд", — только начал нардеп., Но Бутусов прервал его слова. Во время высказывания о равенстве всех украинцев, независимо от того, на каком языке они говорят, депутат от ОПЗЖ взлетел со стула от удара своего эмоционального оппонента.



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Источник: https://t.me/ssternenko/6469
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