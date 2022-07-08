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На юге Украины ВСУ подавили попытку наступательных действий россиян - подробности

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 18:52
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Южнобужском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ подавили попытку наступательных действий россиян - подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб ВСУ, на Южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Однако, Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. 

"Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", — Генштаб. 

Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи в акватории Черного и Азовского морей, продолжается блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что российские солдаты воруют носки ВСУ и недоумевают, почему их вещи плохого качества: перехват разговора. Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ. 

Читайте также о том, что экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ, поражение которой нанесет огромный удар Кремлю. Бридлав отметил, что удар по мосту можно нанести с использованием недавно поставленных Украине ракет Harpoon. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что десятки убитых и раненых, минус склад боеприпасов и ПВО противника: куда попали ВСУ на юге. ВСУ нанесли точный удар по Новой Каховке, десятки убитых оккупантов. 

Также "Комментарии" информировали о том, что куда повернет фронт: эксперты озвучили прогноз – где теперь будет горячее всего. Россияне сразу нацеливаются на Краматорск и Славянск, при этом продолжаются ракетные удары по разным городам, артобстрелы Донбасса, Харькова, удары по Сумщине с российской территории. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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