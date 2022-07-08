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Десятки убитых и раненых, минус склад боеприпасов и ПВО противника: куда попали ВСУ на юге

ВСУ нанесли точный удар по Новой Каховке, десятки убитых оккупантов

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники нанесли прицельный удар по складу боеприпасов оккупантов во временно оккупированной Новой Каховке, по предварительным данным, убиты несколько десятков военных РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук у себя в Telegram,

Десятки убитых и раненых, минус склад боеприпасов и ПВО противника: куда попали ВСУ на юге

Взрыв на складе с боеприпасами. Фото: из открытых источников

"Предварительно, минус БК, ПВО и несколько десятков орков ранены/убиты. Информация уточняется", – написал Сергей Братчук.

В СМИ и соцсетях сообщают, что после успешной атаки украинской армии по позициям россиян на Каховской ГЭС – 44 200-ых среди россиян. Отмечается, что ВСУ ударили по важной позиции в тылу врага, где находилось больше 70 оккупантов, большой склад с боеприпасами и ПВО.

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Источник: https://t.me/Bratchuk_Sergey/15171
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