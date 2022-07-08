Куда повернет фронт: эксперты озвучили прогноз – где теперь будет горячее всего

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские захватчики, возможно, готовятся к одновременному параллельному штурму на Славянск и Краматорск. Какие на данный момент можно сделать прогнозы касательно военной ситуации? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Российский танк. Фото: из открытых источников

Шансы Украины выйти на приемлемые показатели мирного договора – 50 на 50

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что в краткосрочной перспективе россияне после тяжелейших боев на Луганщине вынуждены будут взять оперативную паузу.

"Они станут подтягивать силы и средства к подконтрольной Украине части Донецкой области. Тащить туда дополнительное количество артиллерии, снарядов (последнее особенно актуально, учитывая, как массово ВСУ уничтожают в последние недели склады вражеских боеприпасов). Думаю, оккупантам на это понадобится пара недель. После чего они вновь начнут интенсивные атаки. Делая то, что умеют лучше всего – огневой вал, заваливание защитников Украины огромным количеством своей живой силы и техники", – прогнозирует эксперт.

По его словам, в среднесрочной перспективе ВСУ планируют ряд локальных контрударов. Прежде всего – на Херсонском и Запорожском направлениях.

"Также наша задача – удержание Краматорско-Славянской агломерации настолько, на сколько это будет возможно. Она хорошо подготовлена в фортификационном плане, там у нас есть большое количество артиллерии. И именно там могут развернуться основные бои вплоть до осени", – отмечает Михаил Жирохов.

В дальносрочной перспективе, по мнению эксперта, шансы Украины выйти на приемлемые показатели мирного договора – 50 на 50. Российская военная мощь еще достаточно велика, резюмирует Михаил Жирохов.

Нам следует переходить на стандарты НАТО, не сворачивать с евроатлантического пути

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Мы не даем подсказки противнику, потому не комментируем подробно ход военных операций в конкретных населенных пунктах. Всё, что считает нужным, дает в своих сводках Генштаб ВСУ. Исходя из ситуации, гражданам Украины необходимо понимать, что агрессор не планирует останавливаться. Продолжаются ракетные удары по разным городам, артобстрелы Донбасса, Харькова, удары по Сумщине с российской территории и так далее".

Катерина Коваль напоминает и о последних заявлениях Путина, которых тот уверял, будто Россия "еще ничего не начинала всерьез в Украине".

"Нам следует продолжать укрепление городов, повышать обороноспособность всей страны, настаивать на увеличении поставок нам партнерами разного рода вооружений. Особенно артиллерии и средств ПВО, – подчеркивает эксперт. – Мы боремся за свободу не просто против России, а против режима империализма. А империя – это всегда захватническая политика. Сейчас РФ угрожает всему миру. В связке с ней работает и Беларусь. Это – вызов для глобальной безопасности".

По мнению Катерины Коваль, нам следует переходить на стандарты НАТО, не сворачивать с евроатлантического пути. Несмотря на войну, проводить реформы, которые позволят нам стать полноценными членами ЕС и НАТО.

"Как показала российская агрессия, выбранный нами западный вектор развития – абсолютно верный. И двигаться надо именно в этом направлении", – резюмирует эксперт.

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