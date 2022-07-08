Экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ, поражение которой нанесет огромный удар Кремлю

Украинская армия может нанести огромный удар по Кремлю, по способности вести свою агрессию на Украине, если нанесет прицельный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с аннексированным Крымом. Как передает портал "Комментарии", с таким призывом выступил экс-командующий НАТО, генерал Филип Бридлав, пишет рейтинговое издание "The Times".

Генерал Филип Бридлав. Фото: из открытых источников

Бридлав отметил, что с ударом по Крымскому мосту у Украины не должно быть проблем, потому что Киев уже получил от союзников ракет Harpoon. Дальность их полета отлично позволяет атаковать такую вражескую цель.

При этом экс-командующий НАТО уточнил, что Украина имеет полное право нанести такой удар по мосту, ведь Россия ведет против Украины полномасштабную войну.

Керченский мост Филип Бридлав назвал законной целью. Бридлав сделал заявление о допустимости удара по Керченскому мосту после того, как стало известно, что 8 июля российские войска ударили по Краматорску, вследствие чего один человек погиб и еще 10 получили ранения.

Отметим, Бридлав был одним из тех высокопоставленных военнослужащих США, которые еще в мае продвигали тезис о том, что союзники Украины должны сделать все для того, чтобы Киев получил как можно больше западного вооружения и в максимально сжатые сроки.

Читайте также на портале "Комментарии" — куда теперь повернет фронт: эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию озвучили прогноз – где теперь будет горячее всего, куда будет бить Россия.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!