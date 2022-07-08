Экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ, поражение которой нанесет огромный удар Кремлю

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Кравцев Сергей
Украинская армия может нанести огромный удар по Кремлю, по способности вести свою агрессию на Украине, если нанесет прицельный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с аннексированным Крымом. Как передает портал "Комментарии", с таким призывом выступил экс-командующий НАТО, генерал Филип Бридлав, пишет рейтинговое издание "The Times".
Генерал Филип Бридлав. Фото: из открытых источников
Бридлав отметил, что с ударом по Крымскому мосту у Украины не должно быть проблем, потому что Киев уже получил от союзников ракет Harpoon. Дальность их полета отлично позволяет атаковать такую вражескую цель.
При этом экс-командующий НАТО уточнил, что Украина имеет полное право нанести такой удар по мосту, ведь Россия ведет против Украины полномасштабную войну.
Керченский мост Филип Бридлав назвал законной целью. Бридлав сделал заявление о допустимости удара по Керченскому мосту после того, как стало известно, что 8 июля российские войска ударили по Краматорску, вследствие чего один человек погиб и еще 10 получили ранения.
Отметим, Бридлав был одним из тех высокопоставленных военнослужащих США, которые еще в мае продвигали тезис о том, что союзники Украины должны сделать все для того, чтобы Киев получил как можно больше западного вооружения и в максимально сжатые сроки.
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