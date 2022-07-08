logo

BTC/USD

21964.40

ETH/USD

1234.62

LTC/USD

52.16

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ, поражение которой нанесет огромный удар Кремлю
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ, поражение которой нанесет огромный удар Кремлю

Бридлав отметил, что удар по мосту можно нанести с использованием недавно поставленных Украине ракет Harpoon

сегодня, 17:04
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинская армия может нанести огромный удар по Кремлю, по способности вести свою агрессию на Украине, если нанесет прицельный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с аннексированным Крымом. Как передает портал "Комментарии", с таким призывом выступил экс-командующий НАТО, генерал Филип Бридлав, пишет рейтинговое издание "The Times".

Экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ, поражение которой нанесет огромный удар Кремлю

Генерал Филип Бридлав. Фото: из открытых источников

Бридлав отметил, что с ударом по Крымскому мосту у Украины не должно быть проблем, потому что Киев уже получил от союзников ракет Harpoon. Дальность их полета отлично позволяет атаковать такую вражескую цель.

При этом экс-командующий НАТО уточнил, что Украина имеет полное право нанести такой удар по мосту, ведь Россия ведет против Украины полномасштабную войну.                                                                                                                                           

Керченский мост Филип Бридлав назвал законной целью. Бридлав сделал заявление о допустимости удара по Керченскому мосту после того, как стало известно, что 8 июля российские войска ударили по Краматорску, вследствие чего один человек погиб и еще 10 получили ранения.     

Отметим, Бридлав был одним из тех высокопоставленных военнослужащих США, которые еще в мае продвигали тезис о том, что союзники Украины должны сделать все для того, чтобы Киев получил как можно больше западного вооружения и в максимально сжатые сроки.

Читайте также на портале "Комментарии" — куда теперь повернет фронт: эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию озвучили прогноз – где теперь будет горячее всего, куда будет бить Россия.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/cut-off-russias-link-to-crimea-says-ex-nato-commander-qh93slq0k
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!