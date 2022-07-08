Российские солдаты воруют носки ВСУ и недоумевают, почему их вещи плохого качества: перехват разговора

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора оккупанта со своей женой. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале СБУ.

Армия РФ

Так, судя из разговора захватчика, оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ.

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", — говорит оккупант.

Также российский военный похвастался американским камуфляжем, который украл у украинцев. Хотя уверяет, что дело не в изготовителе. Не менее качественное и то, что производится для армии в Украине.

"Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".", — недоумевает оккупант.

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