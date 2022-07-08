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Российские солдаты воруют носки ВСУ и недоумевают, почему их вещи плохого качества: перехват разговора

Оккупанты «охотятся» за носками, которые выдают воинам ВСУ

сегодня, 18:40
Автор:

Денис
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Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора оккупанта со своей женой. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале СБУ. 

Российские солдаты воруют носки ВСУ и недоумевают, почему их вещи плохого качества: перехват разговора

Армия РФ

Так, судя из разговора захватчика, оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ. 

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", — говорит оккупант. 

Также российский военный похвастался американским камуфляжем, который украл у украинцев. Хотя уверяет, что дело не в изготовителе. Не менее качественное и то, что производится для армии в Украине.

"Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".", — недоумевает оккупант. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Резников назвал количество мобилизованных в Украине: сколько людей защищают страну. Министр обороны добавил, что такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что бойкот РФ и побег Лаврова с G20: о чем это говорит – почему ситуация становится угрожающей. Эксперты обращают внимание на то, что нельзя допустить, чтобы повторилась история 2014-го года, когда на публике Путина и компанию игнорировали, а за глаза продолжали строить отношения. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ, поражение которой нанесет огромный удар Кремлю. Бридлав отметил, что удар по мосту можно нанести с использованием недавно поставленных Украине ракет Harpoon. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что украинские десантники за два дня уничтожили танковую роту россиян: подробности. Украинские воины отразили массированное наступление россиян на востоке Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/SBUkr
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