Украинские десантники за два дня уничтожили танковую роту россиян: подробности

Украинские воины продолжают героически сражаться с противником и уничтожать его живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Уничтоженные танки российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Как рассказали в Генштабе ВСУ, 7 июля выдалось чрезвычайно результативным в плане уничтожения вражеской бронетехники для военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

"В результате стрелкового боя, отражая массированное наступление противника на восточном направлении военные бригады, вместе с добавленными подразделениями, уничтожили 12 российских танков! А учитывая то, что 6 июля ребята со львом на шевроне сожгли танк захватчиков, получается, что за два дня боев они уничтожили больше чем танковую роту! РОТА – ЗА ДВА ДНЯ БОЕВ!", — Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в течение этого тяжелого дня десантники, вместе с побратимами, ликвидировали 12 танков, 5 БТРов и один грузовик оккупантов. А враг понеся такие потери, отступил.

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