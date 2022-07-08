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ВСУ вернут весь Донбасс и Крым уже через год: генерал назвал условие

По его словам, все будет зависеть от того, насколько эффективно украинские войска смогут организовать стратегическую оборону и проводить стратегические наступательные операции

сегодня, 15:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники имеют все перспективы начать возвращать свои земли в ближайшие месяцы на стратегических направлениях: сначала на юге, а затем и на востоке: деоккупировать Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, а позже и Луганскую и Донецкую области. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

ВСУ вернут весь Донбасс и Крым уже через год: генерал назвал условие

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Генерал считает, что главный фактор, который будет влиять на возможность ВСУ отвоевать свои территории, будет зависеть от того, как Украина будет обороняться и как стратегически будет наступать. Уже сейчас у Украины есть возможность, благодаря западному вооружению, обесценивать все силы России, множить на ноль "Смерчи", "Грады", которые россияне активно применяют, обстреливая украинские войска и мирные города. Если западного вооружения будет в разы больше, то уже в августе мы сможем освободить юг Украины и частично восток. 

Николай Маломуж добавил, если помимо поступления вооружения ещё и будет проходить обучение наших военных, то мы технологическим можем превзойти Россию на поле боя.

Что касается перспективы выйти на границы 1991 года, полностью вернув контроль Украины над всем Донбассом и Крымом, то генерал считает, что уже в августе-октябре украинская армия может начать атаки в этом направлении. Всё будет зависеть от того, сможем ли мы оттеснить российской войска в части Донецкой и Луганской областей до границ, которые были до 24 февраля. И здесь, опять-таки, многое зависит от наших западных партнёров – дадут ли они свое согласие на такую операцию. 

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Источник: https://glavred.info/
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