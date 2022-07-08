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Резников назвал количество мобилизованных в Украине: сколько людей защищают страну

Министр обороны добавил, что такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса

сегодня, 18:21
Автор:

Лиля Воробьева
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Около 1 млн. человек в различных структурах обеспечивают работу сектора безопасности и обороны. В ряды ВСУ мобилизовали 700 000 человек. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время конференции, сообщает Forbes .

Резников назвал количество мобилизованных в Украине: сколько людей защищают страну

Минобороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн человек (фото из открытых источников)

"У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны. Мобилизированы в ВСУ – до 700 000 человек, пограничники – до 60 000, Нацгвардия – до 90 000, Национальная полиция – до 100 000", – рассказал Резников.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что такое количество военных открывает новые возможности для бизнеса. Он заявил, что предприятия могут занять ниши по восстановлению военного вооружения, которое Украине предоставляют западные партнеры. В частности, производить детали, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсулы, гильзы и т.д.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников заинтриговал новым оружием Запада. Украинские защитники уже полностью тренируются на некоторых образцах западного оружия. Но о том, что это вооружение уже в ближайшие дни появится на фронте, пока говорить рано. Нужно еще "политическое решение". Название оружия пока еще в секрете. Министр отметил, что количество оружия, которое сегодня находится на вооружении у украинской армии, было бы достаточным, чтобы сдержать наступление армии любой европейской страны. Но с Россией все совсем по-другому. Для того чтобы дать отпор этой стране-агрессору, нужно гораздо большее вооружение и самое главное – нужно тяжелое вооружение в кратчайшие сроки. Резников сообщил, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ "Краб". После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 – ​​это 5-й вид артиллерии 155 мм калибра, который нам удалось привлечь”.


 



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Источник: https://forbes.ua/news/ponad-1-mln-lyudey-u-formi-zabezpechuyut-oboronu-ukraini-reznikov-08072022-7072
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