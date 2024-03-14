На передовой у ВСУ началось движение: Сырский назвал причину

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о запуске процесса ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на передовой. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Александр Сырский опубликовал в Facebook.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае. Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов", – отметил главком ВСУ.

Александр Сырский рассказал о своем визите на Запорожское направление и заверил, что в ходе работы там "принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей наших бригад".

Отметим, главнокомандующий ВСУ также сообщил, что продолжает работу в бригадах, сейчас работающих на Запорожском направлении и добавил, что там оперативная обстановка находится под контролем Сил обороны. При этом он подчеркнул, что боевые действия характеризуются многочисленным применением беспилотников всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

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