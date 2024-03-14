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На передовой у ВСУ началось движение: Сырский назвал причину

Александр Сырский заявил о запуске ротаций на передовой

сегодня, 15:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о запуске процесса ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на передовой. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Александр Сырский опубликовал в Facebook.

На передовой у ВСУ началось движение: Сырский назвал причину

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае. Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов", – отметил главком ВСУ.

Александр Сырский рассказал о своем визите на Запорожское направление и заверил, что в ходе работы там "принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей наших бригад".

Отметим, главнокомандующий ВСУ также сообщил, что продолжает работу в бригадах, сейчас работающих на Запорожском направлении и добавил, что там оперативная обстановка находится под контролем Сил обороны. При этом он подчеркнул, что боевые действия характеризуются многочисленным применением беспилотников всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0qfkMPfmYPSE5hJLuTj9WNe3z9AjmyUzvPJcLhNyxbHjB6a89or5JBJvqyGoW4ASVl
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