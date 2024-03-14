В США предупредили, россияне как никогда близки прорвать фронт

Нынешняя линия фронта может стать очень уязвимой. Причиной этого есть нарастающий дефицит боеприпасов и военного оборудования, который вызвали задержки помощи из США. Этим могут воспользоваться оккупационные войска для внезапного и неожиданного прорыва. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW)

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По мнению военных американских аналитиков, то, что Украина предоставляет приоритет секторам, где больше всего угрожают интенсивные российские наступательные операции, может создать уязвимые участки в других местах.

Специалисты института предупредили, что российские войска смогут воспользоваться этим для внезапного и неожиданного продвижения вперед. Прорыв может случиться при условии, если поставки оружия украинским военным и в дальнейшем будут сокращаться.

ISW отметил, что то, что Россия сохраняет инициативу на всем театре боевых действий, увеличивает риски такого развития событий, позволяя российскому военному командованию по своему усмотрению увеличивать или уменьшать интенсивность операций на любом участке линии фронта.

Аналитики предполагают, что украинские военные, вероятно, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов и определяют приоритетные участки на фронте. Но, по мнению военных аналитиков, это скрывает риски для украинских сил.

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