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Сырский назвал условие, которое даст шанс на победу Украины в войне с РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продолжает работу в бригадах, сейчас работающих на Запорожском направлении и добавил, что там оперативная обстановка находится под контролем Сил обороны

сегодня, 12:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Александр Сырский, россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны в районах Роботино, Вербовое, но, добавил он, без особого успеха.

Сырский назвал условие, которое даст шанс на победу Украины в войне с РФ

Александр Сырский

При этом он подчеркнул, что боевые действия характеризуются многочисленным применением беспилотников всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

В таких обстоятельствах, подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою.

"В этих условиях надежную защиту наших военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет. Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первым сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу",
– подчеркнул Сырский.

Кроме того, он рассказал об одном из положительных моментов. По его словам, удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на переднем крае.

Как подчеркнул Сырский, такие действия позволят стабилизировать обстановку и положительно отразятся на морально-психологическом состоянии украинских воинов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас работает на фронте . В частности, он уже посетил бригады, которые враг пытается постоянно штурмовать. Как отметил Сырский, после детального анализа оперативной обстановки и возможных угроз принят ряд решений, а именно об усилении частей резервами, боеприпасами, а также средствами РЭБ.




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0qfkMPfmYPSE5hJLuTj9WNe3z9AjmyUzvPJcLhNyxbHjB6a89or5JBJvqyGoW4ASVl
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