Сырский назвал условие, которое даст шанс на победу Украины в войне с РФ

Как сообщил Александр Сырский, россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны в районах Роботино, Вербовое, но, добавил он, без особого успеха.

Александр Сырский

При этом он подчеркнул, что боевые действия характеризуются многочисленным применением беспилотников всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

В таких обстоятельствах, подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою.

"В этих условиях надежную защиту наших военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет. Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первым сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу",

– подчеркнул Сырский.

Кроме того, он рассказал об одном из положительных моментов. По его словам, удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на переднем крае.

Как подчеркнул Сырский, такие действия позволят стабилизировать обстановку и положительно отразятся на морально-психологическом состоянии украинских воинов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас работает на фронте . В частности, он уже посетил бригады, которые враг пытается постоянно штурмовать. Как отметил Сырский, после детального анализа оперативной обстановки и возможных угроз принят ряд решений, а именно об усилении частей резервами, боеприпасами, а также средствами РЭБ.