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Что будет происходить на фронте в ближайшие недели: прогноз британской разведки

Британская разведка считает, что на фронте ВСУ ближайшие недели будет очень тяжело сдерживать атаки россиян

сегодня, 12:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска продолжают атаки на нескольких участках линии фронта. В ближайшие недели ситуация для Сил обороны Украины будет оставаться сложной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Что будет происходить на фронте в ближайшие недели: прогноз британской разведки

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как отмечают британские специалисты, Россия концентрирует операции к западу от Авдеевки и Марьинки, городов Донецкой области. На эти цели приходится 60% зарегистрированных российских атак за последние четыре недели.

Однако среднее количество зарегистрированных еженедельных наземных атак сократилось на 13% с конца февраля 2024 года, когда среднее число за неделю достигло 600. В феврале Россия получила контроль над Авдеевкой и несколькими селами к западу от города, но, по данным британской разведки, продвижение с тех пор замедлилось.

"Весьма вероятно, что общая ситуация будет сложной для украинских сил в ближайшие недели, поскольку Россия продолжит восстанавливать силы и наносить удары по приоритетным направлениям", — отмечают в Минобороны Британии.

В то же время в Институте изучения войны отмечают, что нынешняя линия фронта может стать очень уязвимой. Причиной этого есть нарастающий дефицит боеприпасов и военного оборудования, который вызвали задержки помощи из США. Этим могут воспользоваться оккупационные войска для внезапного и неожиданного прорыва.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1768198913771667811
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