Почему ситуация на фронте как в 1915 году: какую проблему нужно срочно решать

Уже довольно продолжительное время ситуацию на фронте военные аналитики и обозреватели называют, если не тупиковой, то такой, что все больше напоминает позиционную войну. И пока неизвестно, как из нее выйти. Что напоминает ситуация на фронте? О каких проблемах нужно говорить, чтобы попытаться поскорее их решить? Портал "Комментарии" изучил мнения экспертов, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Фронт уже статичный с осени прошлого года

Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "ТСН" высказал мнение, что ему ситуация на фронте сейчас напоминает события 1915 года во время Первой мировой войны, когда обе стороны находились в состоянии огневого равновесия.

Черник считает, что по большому счету фронт уже статичный с осени прошлого года.

"Вот как мы сделали большую "прорубь" в "линии Суровикина" 10 на 10 километров, это много, с тех пор мы находимся в состоянии огневого равновесия. За исключением Авдеевки", – говорит эксперт.

Он сравнил сложившуюся ситуацию на фронте с событиями Первой мировой войны.

"Мы находимся по исторической аналогии в 1915-м или в 1917-м году Первой Мировой войны. 1916 год был прорывным: там был и Верден, там была и Брусиловская операция, то есть там были определенные движения. В 1917 году все замерло. В 1918 году, в начале, произошло так называемое "наступление кайзера", а затем 100-дневное наступление союзников, которое в итоге и завершило Первую мировую войну. Вот где-то в тех параллелях мы примерно и находимся", – отмечает Черник.

Эксперт отмечает, что сейчас на фронте в основном работает артиллерия и пехота. А это все нужно усилить авиационной компонентой и хотя бы несколькими сотнями дальнобойных ракет.

Важно учесть то, что были только слова вокруг формирования рубежей обороны, но не было, как оказалось, самих рубежей

Военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что за Авдеевкой не было построено мощных оборонительных рубежей, и бойцы ВСУ заплатили за это высокую цену.

"Сейчас надо учитывать, что за Авдеевкой серьезных рубежей обороны построено не было, хотя времени было достаточно. Украинские воины заплатили за это цену. Это точно надо не забалтывать, и не пробовать сказать, что проблемы нет", — говорит экссперт.

Военный подчеркнул, что сейчас нужно укреплять рубежи обороны на тех участках, где враг стремится продвинуться.

"Запорожское направление мучает россиян как территория их поражения. Враг не смог достичь успеха в течение длительного времени. Конечно, оккупанты пытаются сконцентрировать усилия и на Запорожском направлении", — отметил Варченко.

По словам военнослужащего ВСУ, враг также пытается сконцентрировать усилия на Купянско-Лиманском направлении, и на восточной части Херсонщины, то есть давление продолжается практически везде, все резервы россиян в бою.

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