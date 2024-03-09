Почему ситуация на фронте как в 1915 году: какую проблему нужно срочно решать

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Кравцев Сергей
Уже довольно продолжительное время ситуацию на фронте военные аналитики и обозреватели называют, если не тупиковой, то такой, что все больше напоминает позиционную войну. И пока неизвестно, как из нее выйти. Что напоминает ситуация на фронте? О каких проблемах нужно говорить, чтобы попытаться поскорее их решить? Портал "Комментарии" изучил мнения экспертов, чтобы найти ответы на эти вопросы.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "ТСН" высказал мнение, что ему ситуация на фронте сейчас напоминает события 1915 года во время Первой мировой войны, когда обе стороны находились в состоянии огневого равновесия.
Черник считает, что по большому счету фронт уже статичный с осени прошлого года.
Он сравнил сложившуюся ситуацию на фронте с событиями Первой мировой войны.
Эксперт отмечает, что сейчас на фронте в основном работает артиллерия и пехота. А это все нужно усилить авиационной компонентой и хотя бы несколькими сотнями дальнобойных ракет.
Военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что за Авдеевкой не было построено мощных оборонительных рубежей, и бойцы ВСУ заплатили за это высокую цену.
Военный подчеркнул, что сейчас нужно укреплять рубежи обороны на тех участках, где враг стремится продвинуться.
По словам военнослужащего ВСУ, враг также пытается сконцентрировать усилия на Купянско-Лиманском направлении, и на восточной части Херсонщины, то есть давление продолжается практически везде, все резервы россиян в бою.
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