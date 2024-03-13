ВСУ вскоре почувствуют облегчений на фронте: Кулеба рассказал, какую страну стоит благодарить

Согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские защитники уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Михаем Попшоем в Киеве сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

ВСУ. Фото из открытых источников

"По предварительным сигналам, которые мы получили, наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем. То есть это не займет много месяцев", – отметил глава МИД.

По его словам, на этой неделе будут контакты с чешскими коллегами, где они подробно представят план поставок боеприпасов, и как инициатива по боеприпасам будет работать. Он добавил, что Киев готов к полному сотрудничеству и содействию.

"Чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года. Первые снаряды начнут поступать в обозримой перспективе. А потом в течение года дальше будут поступать новые партии", – отметил Дмитрий Кулеба.

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