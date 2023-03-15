На что делает ставку Кремль, затягивая войну в Украине – чего ждать от агрессора на поле боя

Всё больше данных, что не только зэков-вагнеровцев, но и наскоро обученных российских мобилизованных используют в так называемых "мясных штурмах", буквально забрасывая их телами украинские позиции на Донбассе. А пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер прогнозирует, что весна и лето в этом году будут очень тяжелыми для Украины, потому что именно тогда ожидаются самые ожесточенные сражения с российскими захватчиками. О чем говорят эти данные, прогнозы, а также сообщения, что в стране-агрессоре продолжают массово раздавать повестки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Российское руководство реализует один из законов войны

По мнению генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игоря Романенко, все события указывают, что Путин пытается перевести войну в затяжную.

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"Учитывая, что Россия – большое ресурсное государство, отсутствие нужного количества современных вооружений там традиционно восполняют живой силой. Полмиллиона уже мобилизовали, более 300 тысяч завели на фронт, 200 тысяч готовят на российских и белорусских полигонах. Мы видим по кровавым, ожесточенным боевым действиям, что это играет свою роль. Противник попросту забрасывает телами наши позиции на Восточном фронте. А боеприпасы и вооружения руководство РФ будет выжимать из Ирана, Северной Кореи, некоторых стран Африки. Пытаться о чём-то договориться с Китаем. Плюс – бросать в бой свое старое вооружение. Комплектовать из двух-трех единиц что-то более-менее рабочее. Да, такая бронетехника не будет укомплектована современными устройствами (лазерными дальномерами, тепловизорами и так далее). Но всё равно это будут огневые перемещающиеся средства, способные поражать наши силы на фронте", – поясняет генерал.

Он отмечается, что российское руководство реализует один из законов войны. Суть его в следующем: если у тебя есть современные эффективные вооружения, тебе требуется меньше военнослужащих, а если современного вооружения мало – нужно больше личного состава и пусть старого, но находящегося на ходу, вооружения.

"Это так называемый экстенсивный путь решения военных задач. По-простому говоря – решать проблемы жизнями большого количества своих солдат. Которых российское руководство никогда не жалело", – констатирует Игорь Романенко.

У страны-агрессора ничего нет кроме безропотного населения и карательного аппарата

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий рассуждает так:

"В России просто очень мало других козырей. По сути, у страны-агрессора ничего нет кроме безропотного населения и карательного аппарата, члены которого отправляют на убой россиян для того, чтобы не уехать самим".

Опричнина снова влиятельнее армии, и снова воюет плохо, как и в 16 веке. Зато служит царю хорошо, отмечает эксперт.

"По сути, ко многим в России наконец приходит понимание, что она, кроме того, чтобы мучить безоружных своих и чужих, ничего не умеет", – отмечает Александр Палий.

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