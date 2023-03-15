Массовая гибель: в России рассказали, как проходят "мясные штурмы"

Российских мобилизованных переподчинили командованию так называемых армейских корпусов "ДНР/ЛНР", которые используют российских "мобиков" в так называемых "мясных штурмах". Что это такое и как они происходят, передают "Комментарии" со ссылкой на эфир Русской службы Би-би-си.

Російські "мобіки" масово гинуть в Україні

- Как сказал один из моих собеседников: "Мне дали автомат и сказали: "Штурмуй здание". Я слово "автомат" знаю, слово "штурм" знаю, а что представляет понятие штурма я не знаю, — передает слова одного из мобилизованных российских оккупантов журналистка Анастасия Лотарева.

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В своем видеообращении, которым располагают журналисты, иркутские мобилизованные заявили, что их готовили к караульной службе в терробороне, а направляют на штурм позиций украинских защитников под Авдеевкой.



"В нашем подразделении средний возраст военнослужащих около 30-40 лет, многие имеют хронические заболевания, лишний вес и другие медицинские ограничения, — зачитывает в эфире свое обращение один из иркутских "мобиков". — Таким образом сложно представить, как такое подразделение может выполнять боевые задачи, связанные со штурмом. На протяжении всего времени подготовки нас обучали охранять здания, мосты, нести службу на блокпостах. А за неделю в новом подразделении хотят сделать из нас штурмовиков".

После публичной жалобы их направили на штурм позиций украинских защитников.

Рациональная цель "мясных штурмов" — достичь военной цели, сохранив жизни опытных обстрелянных бойцов. Для этого, говорят в эфире Би-би-си, россияне заваливают украинских воинов неопытными солдатам, "мясом". Украинские защитники Бахмута говорят о соотношении потерь 1:7, в пользу Украины.

В Бахмуте практику "мясных штурмом" активно использует ЧВК "Вагнер": "мобиков" отправляют для захвата того или иного здания, а когда по ним открывают огонь защитники города, уже по выявленным огневым точкам наносит удар российская артиллерия. Журналисты называют эту циничную тактику оккупантов "ловлей на живца".



"И от тех, кто в этом участвует, это совершенно не скрывается — отношение, как к мясу", — говорит Анастасия Лотарева. - "Мобилизованные хотят, чтобы кто-то отвечал за то, что с ними происходит. Но отвечать за то, что с ними происходит будут только они сами и, видимо, так они и будут ложиться под украинскими городками и деревнями, названия которых они в своей Чите, Иркутске или Самаре не слышали никогда".

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 980 оккупантов и их общие потери в несправедливой и агрессивной войне в Украине превысили 161520 человек.

Тем временем, Россия, Китай и Иран проводят совместные военные учения.











