Может ли в ближайшее время наступить решающий период для Украины – кому адресован посыл Зеленского

Сейчас в Украине решается судьба мирового порядка, который основан на правилах и человечности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 20 февраля, в День памяти Героев Небесной Сотни, а также посещения Украины впервые за 15 лет президентом США. Учитывая приближающуюся годовщину российского полномасштабного вторжения, звучат заявления, что ближайшие дни (недели, месяцы) станут решающими не только для Украины, но и для всего мира. Чего ожидать в эти дни и в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Не стоит ждать какого-то чуда, каких-то суперзначимых решений, которые всё изменят, прекратят войну

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко признался, что очень настороженно и сдержанно относится к заявлениям, что в ближайшие дни, недели и месяцы произойдет нечто такое, что кардинально изменит ход войны, тем более станет решающим для всего мира.

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Но не стоит ждать какого-то чуда, каких-то суперзначимых решений, которые всё изменят, прекратят войну и сформируют новый мировой порядок. Не надо жить фантазиями и завышенными ожиданиями. Ближайшие полгода, а может и дольше – как минимум до октября включительно – нас ожидают тяжелейшие бои на фронте, и попытки обеих сторон (и России, и Украины) переломить ход войны в свою пользу. И только по результатам военных действий, где-то к концу года, можно будет говорить о том, как будет развиваться ситуация дальше. В том числе, о возможности переговоров о завершении нынешней большой войны", – прогнозирует эксперт. "Я согласен с президентом Зеленским, что сейчас именно в Украине решается судьба мирового порядка. Об этом, кстати, говорили и многие участники недавней конференции по международной безопасности в Мюнхене

По его мнению, говорить о переломе в военных действиях еще рано. Пока, считает Владимир Фесенко, можно говорить только о том, что Россия не сможет выиграть эту войну.

Сработает ли эта стратегия? Вопрос пока открытый. Это зависит от хода военных действий в Украине, от поставок оружия и боеприпасов нам от союзников, от нашей способности и готовности еще раз мобилизоваться для достижения собственных целей в этой войне, от ситуации внутри России", – поясняет политолог. "Но и проигрывать ее Путин не хочет. И уже очевидно, что он делает ставку на затягивание нынешней войны

Наши цели, акцентирует он, остаются неизменными – освобождение всех оккупированных территорий. А для этого нужны не только танки и самолеты, но и десятки тысяч новых бойцов на фронте.

"В политико-дипломатической сфере сама нынешняя война, масштабное вторжение России в Украину, стали переломом. Это кардинально изменило место РФ и Украины в международной повестке, консолидировало страны Запада. Международные позиции Украины укрепились, резко изменилось в позитивную сторону отношение к нашей стране. А вот российский монстр оказался не таким всемогущим, как многим казалось. Военные поражения РФ и сам факт агрессивной войны с ее стороны резко ухудшили отношение к России, привели ее к частичной изоляции, существенно ослабили ее международные позиции, в том числе на постсоветском пространстве. Но надо понимать, что новый международный порядок будет формироваться после завершения войны между Россией и Украиной – и в прямой зависимости от того, как эта война завершится", – резюмирует Владимир Фесенко.

Президент Зеленский пытается унифицировать цели, планы, достижения между Украиной и странами демократического мира

Политолог, боец 112 бригады Сил ТрО ВСУ Максим Степаненко считает, что глава украинского государства продвигает во время всех обращений и общений, в том числе на международной арене, абсолютно правильные меседжи. В том числе – в ракурсе необходимости ускорения поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ, расширения ассортимента.

для чего необходимо активнее вооружать Украину, Зеленский старается замотивировать наших партнеров. Поясняет, что чем быстрее мы достигнем победы (которая возможна лишь одним путем – военным), тем быстрее придет мир. И легче станет всем". "Не секрет, что наша боеспособность зависит от той помощи, в том числе финансовой и военной, которую нам предоставляют зарубежные партнеры. Понятно, что у некоторых на Западе накапливается усталость от войны. Звучат противоречивые мнения касательно того, как она должна закончиться. И чтобы те из них, которые идут вразрез с национальными интересами Украины, не стали доминирующими, нам надо продолжать воевать на всех фронтах, включая дипломатический, – уверен политолог. – И говоря о том, что нам нужна "короткая война"

Да, прежний миропорядок уже не восстановится, отмечает Максим Степаненко. Но следует выстраивать новый – более эффективный, исключающий риски агрессии подобной той, что совершала, совершает и, судя по заявлениям Кремля, намерена совершать Россия.

"Президент Зеленский пытается унифицировать цели, планы, достижения между Украиной и странами демократического мира. То, что это верный путь, подтверждает нежелание РФ отказываться от агрессии. Она не скрывается планов по новым нападениям, она копит ресурсы, вся эта страна-террорист переводится на военные рельсы, – подчеркивает эксперт. – Победа Украины в этой войне точно будет означать крах путинского режима. Вряд ли мировое сообщество готово к краху РФ как нынешнего образования — с разделом на ряд стран. При этом не стоит возлагать надежды на то, что новый российский правитель будет более адекватный, чем Путин".

Как будет выглядеть конструкция мира между Украиной и РФ – пока не знает никто, поясняет политолог.

"Но мы имеем четкий план – победа как можно быстрее с минимальными потерями, – отмечает он. – Надеемся, наши западные партнеры воспримут эту логичную позицию – и будут способствовать ускорению нашей общей победой над нашим общим врагом".

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