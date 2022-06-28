Люди под завалами: Россия нанесла ракетный удар по гражданскому объекту в Днепре - подробности

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию о "прилетах" в городе. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, сегодня вечером (28 июня) оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала мастерская СТО.

"Только что руZZкие мр@зи влупили ракетой по СТО "Автодизель". Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего. Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами.", — пишет у себя в Telegram Филатов.

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