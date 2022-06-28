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Люди под завалами: Россия нанесла ракетный удар по гражданскому объекту в Днепре - подробности

Оккупанты ударили по СТО в городе Днепр

сегодня, 18:34
Автор:

Денис
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Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию о "прилетах" в городе. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале. 

Люди под завалами: Россия нанесла ракетный удар по гражданскому объекту в Днепре - подробности

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, сегодня вечером (28 июня) оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала мастерская СТО. 

"Только что руZZкие мр@зи влупили ракетой по СТО "Автодизель". Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего. Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами.", — пишет у себя в Telegram Филатов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Зеленского жестко ответили на ультиматумы РФ касаемо завершения войны. Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности — Подоляк. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что падали на землю и прыгали в воду: показали видео с камер наблюдения при взрыве в Кременчуге. Очевидцы в шоке не знали куда прятаться. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Макрон ответил на призыв Зеленского признать РФ государством-спонсором терроризма. Макрон пообещал, что санкции будут и без признания РФ государством-спонсором терроризма. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Залужный рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине за последние четыре дня. Наибольшее количество вражеских ракет было выпущено по Украине 4 дня назад – 53 крылатых ракеты. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 




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Источник: https://t.me/borys_filatovv/563
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