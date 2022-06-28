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У Зеленского жестко ответили на ультиматумы РФ касаемо завершения войны

Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности - Подоляк

сегодня, 17:56
Автор:

Денис
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ультиматум России. Об этом Михаил Подоляк написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. 

У Зеленского жестко ответили на ультиматумы РФ касаемо завершения войны

Михаил Подоляк

Напомним, недавно пресс-секретарь Путина Песков заявил, что война может закончиться до конца этих суток. Для этого украинским властям нужно отдать приказ сложить оружие и выполнить условия, выдвинутые Россией.

Михаил Подоляк прокомментировал эти заявления и отметил, что не Украина начала эту войну и закончить её могут в Москве в любой момент. 

"Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды"", — пишет Подоляк. 

У Зеленского жестко ответили на ультиматумы РФ касаемо завершения войны - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Франция может предоставить ракеты и другую технику для Украины: что известно. Министр обороны Франции рассказал, какую еще технику смогут передать украинцам. 

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что падали на землю и прыгали в воду: показали видео с камер наблюдения при взрыве в Кременчуге. Очевидцы в шоке не знали куда прятаться. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские десантники нанесли удар по скоплению российской техники: подробности (ВИДЕО). ВСУ дают достойный отпор противнику. 




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M
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