У Зеленского жестко ответили на ультиматумы РФ касаемо завершения войны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ультиматум России. Об этом Михаил Подоляк написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Михаил Подоляк

Напомним, недавно пресс-секретарь Путина Песков заявил, что война может закончиться до конца этих суток. Для этого украинским властям нужно отдать приказ сложить оружие и выполнить условия, выдвинутые Россией.

Михаил Подоляк прокомментировал эти заявления и отметил, что не Украина начала эту войну и закончить её могут в Москве в любой момент.

"Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды"", — пишет Подоляк.





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