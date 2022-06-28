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Украинские десантники нанесли удар по скоплению российской техники: подробности (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 16:19
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники нанесли удар по скоплению российской техники: подробности (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на одном из направлений ведения боевых действий, после проведения десантниками доразведки было обнаружено скопление вражеской автомобильной техники.

"После чего к делу присоединилась артиллерия. Расчетами которой было нанесено огневое поражение и уничтожены несколько грузовиков захватчиков." — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Залужный рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине за последние четыре дня. Наибольшее количество вражеских ракет было выпущено по Украине 4 дня назад – 53 крылатых ракеты. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что на вторые сутки в РФ озвучили свою версию удара по Кременчугу. Оккупанты соврали, заявив, что не собирались бить по гражданскому объекту в Кременчуге. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что удалось обменять пленных: освобождены военные и гражданские украинцы. Во время обмена вернули из русского плена украинцев и обменялись телами погибших. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Кремле заявили, что войну можно закончить до конца суток. Пресс-секретарь Путина напомнил, что цели России в войне против Украины не поменялись — Путин хочет капитуляцию. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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